Weit weg von der Normalität

Es klingelt. Kurz darauf ist ein hoher, anhaltender Ton zu hören. Die erste Türe lässt sich öffnen, zwei, drei Schritte weiter, die nächste Tür. Das Prozedere wiederholt sich. Die Sicherheitsschleuse der Durchgangsstation Winterthur (DSW) führt in eine andere Welt.

Hier leben bis zu neun männliche Jugendliche, ein Platz ist für Minderjährige in Untersuchungshaft reserviert. Ein paar Monate nur dauert die Übergangslösung für sie. Die 13 bis 18-Jährigen werden durch Jugendanwaltschaften oder die Kindes- und Erwachsendenschutz-Behörde (KESB) eingewiesen.

Oft sind sie straffällig geworden oder für die Familie und das (schulische) Umfeld nicht mehr tragbar. Etwa dann, wenn Gespräche und Platzierungen in offenen Einrichtungen nichts bringen, weil der Jugendliche sich allen Massnahmen permanent entzieht. Häufig indem er einfach nicht auftaucht. «Die Eltern wissen dann tagelang nicht, wo sich der Junge aufhält», sagt Wolfgang Schmidt, Leiter der DSW. Nicht zu unterschätzen sei auch die Anziehungskraft die Kriminalität auf die Jungen ausübe.

Nicht zum Wohlfühlen

In der geschlossenen DSW gibt es wenig Ausweichmöglichkeiten. Die Fenster sind vergittert, der Sportplatz im Innenhof ist von Mauern umgeben, die mit Stacheldraht gesichert sind. Der Freizeitsbereich mit Billardtisch und einem kleinen, improvisierten «Kiosk» ist kahl und leer. Die in der Nacht verschlossenen Zimmer sind klein und eng.

«Wir sind kein zweites Zuhause, sondern ein Ort, an dem die Jugendlichen reflektieren sollen, wie es soweit kommen konnte.»Wolfgang Schmidt,

Leider der DSW

Eine Pinnwand über dem Pult ist der einzige Ort an dem die Jungen persönliche Gegenstände aufhängen dürfen. Hier fühle sich niemand zuhause, sagt Schmidt. «Wir wollen auch kein zweites Zuhause, sondern ein Ort, an dem die Jugendlichen reflektieren sollen, wie es soweit kommen konnte.» Nur schon dies, ist für die meisten nicht einfach. «Die Jugendlichen sind hin- und hergerissen, zwischen dem Bedürfnis zu erzählen und dem Wunsch die Straftaten zu verheimlichen.»

Arlind* ist erst seit fünf Tagen hier. «Eigentlich hätte ich schon einen Tag früher kommen sollen, aber ich bin abgehauen». sagt er. Er habe keine Lust gehabt, eingesperrt zu werden.

«Viel Liebe»

Den Tag hindurch besuchen die Jugendlichen entweder die interne Schule, arbeiten in der Werkstatt oder gehen ihren «Ämtli» nach. In der Küche helfen etwa oder den Innenhof reinigen. Pro Tag erhalten sie einen symbolischen Lohn von sieben Franken. Falls sie sich verweigern, nichts.

In der Nacht werden sie ab 21.30 Uhr im Zimmer eingeschlossen, aufgemacht wird vom Nachtdienst nicht, «alleine ist das zu gefährlich». Mittels einer Fernsprechanlage kann trotzdem geredet werden. Am Abend stehen Sport, Freizeit, Spiele oder Filme auf dem Programm.

«Wir sind streng hier, aber was die Jugendlichen eigentlich benötigen ist viel, viel Liebe»Wolfgang Schmidt

«Strukturen sind sehr wichtig», sagt Schmidt. Mit klaren Grenzen soll den Jugendlichen ein respektvoller Umgang mit sich und ihren Mitmenschen beigebracht werden. Etwas was die meisten selber selten erfahren haben. «Wir sind streng hier, aber was die Jugendlichen eigentlich benötigen ist viel, viel Liebe», sagt Schmidt.

Die meisten der Jungen kommen aus belasteten Familienverhältnissen, oft mit einem Migrationshintergrund. Eine Vaterfigur fehlt bei den meisten. «Diese Kinder wachsen meist weit weg von der Normalität auf», sagt Schmidt. Die Starken seien in den meisten Fällen die Mütter, denen müsse man ein Kränzchen winden.

Umgang mit Gewalt

Die meisten der 24 Angestellten arbeiten im Bereich Sozialpädagogik oder Familien- und Angehörigenarbeit, hinzu kommen Lehrer, Werklehrer, ein Psychologe und ein Koch. In der Werkstatt im Untergeschoss wird gearbeitet. Drei Jugendliche sind im Moment anwesend. Der eine drechselt einen Kerzenständer, der andere repariert sein Klavier. Arlind*, der erst seit kurzem hier ist, arbeitet am Einstiegsprojekt, er nimmt einen Drucker auseinander, den er danach zu einer Fantasie-Skulptur zusammenbaut.

In der Eintrittsphase sind die handwerklichen Arbeiten vorgegeben, später können die Jugendlichen ihre Projekte, je nach Interesse und Fähigkeit, wählen. So sollen Talente entdeckt und das Selbstvertrauen gefördert werden. Nicht zuletzt auch mit Blick auf eine mögliche Ausbildungsrichtung.

«Man lernt, den Jugendlichen nie den Rücken zuzudrehen»Ein Werklehrer der DSW

Zwei Werklehrer sind immer anwesend. «Anfangs fand ich die strenge Regelung sehr befremdend», erzählt einer von ihnen. Mit der Zeit habe er aber gemerkt, dass diese allen Beteiligten helfe. Denn: «Regeln sorgen für Ordnung, weil Ruhe in die Gruppe einkehrt und sich sowohl Mitarbeiter wie auch die Jugendlichen daran orientieren können» — und um mit dem möglichen Gewaltpotenzial umzugehen. «Man lernt etwa, den Jugendlichen nie den Rücken zuzudrehen», sagt der Werklehrer. Denn die Jungen, so ruhig und charmant sie in einem Moment sind, können auch explodieren.

Dann fallen Sätze wie: «Ich schlitz dich auf.» Worte, die die ersten paar Mal einfahren. «Irgendwann lernt man, damit umzugehen und merkt, dass die Worte beim Absender schnell vergessen sind.»

Als das Team das erste Mal einen Jugendlichen begutachtete, der ein Tötungsdelikt begangen hatte, sei die Unsicherheit gross gewesen, sagt Schmid. Braucht es nun neue Sicherheitsmassnahmen, einen anderen Umgang? «Aber auch hier lernt man dazu.»

Am Gurt tragen alle Mitarbeiter zwei Geräte, eines um einen Kollegen zu rufen, der zweite ist ein Notalarm und geht direkt zur Polizei. Innerhalb von etwa zehn Minuten ist diese vor Ort. Letztes Jahr passierte dies genau einmal.

Kreativität und Regeln

In der Wochensitzung des Gesamtteams müssen viele Informationen besprochen werden, damit der Ablauf reibungslos funktioniert. Etwa, dass Marco* Zigaretten in seinen Krücken versteckt hat. Kurz wird über die kreative Idee geschmunzelt, Marco hilft dies aber nicht, die neue Regelung besagt nun, dass er seine Krücken nachts vor das Zimmer stellen muss.

Zu Reden gibt auch Sandro*, der nach weiteren Drogendelikten als erster Jugendliche bereits zum zweiten Mal in die Durchgangstation zurückkehren wird. «Wir probieren im Moment aus, ob auch ein durchlässigeres System, also Wiederaufnahmen, funktionieren könnte», sagt Schmidt.

Eigentlich gilt: Nach einmal drei bis vier Monaten ist die Massnahme beendet, dann muss eine andere Lösung gefunden werden. Die Mitarbeiter der DSW halten in einem Abschlussbericht fest, was sie die letzten Monaten beobachtet haben und empfehlen den zuständigen Behörden mögliche Anschlusslösungen vor. Das können weitere Aufenthalte in Heimen oder Wohngruppen sein oder der Jugendliche kehrt in seine Familie zurück. Meistens klappt das, Härtefälle gibt es aber immer.

Während Sandro* sein Klavier repariert, zuckt er als Antwort auf die Frage «Wieso?» nur mit den Schultern. Gefallen, nein, das tue es ihm hier eigentlich nicht, sich nicht frei bewegen zu können, sei das Schlimmste.

(Der Landbote)