«Wenn die Musik losgeht, lichten sich die Reihen»

Frau Ballauf, wie kommt die Ortsgruppe eines Automobilclubs eigentlich darauf, einen Ball auszurichten? Wäre ein Autoballett nicht passender?

Susanne Ballauf: Der Ball hat bei uns eine lange Tradition, es gibt ihn bestimmt schon über ein halbes Jahrhundert. Jede Ortsgruppe des TCS hat die Verpflichtung, den Mitgliedern mit Veranstaltungen etwas zu bieten. Der Ball ist unser grösster Event, mit dem wir diesem Ziel nachkommen. Natürlich haben wir auch Veranstaltungen rund um das Thema Mobilität. Immer im Mai zum Beispiel machen wir eine Tachokontrolle, wo man sich von der Polizei blitzen lassen kann, um zu überprüfen, ob der Tacho genau anzeigt.

Die Schweiz ist nicht gerade als Ball-Ballungszentrum bekannt. Spüren Sie dieses Vakuum?

In der Tat. Verschiedene Gruppen der TCS-Sektion Zürich haben ihren Ball in den letzten Jahren aufgegeben. Und auch den Theaterball in Winterthur gibt es nicht mehr. Wir sind dadurch zu einem Anziehungspunkt geworden. Die Gäste kommen aus St. Gallen, Frauenfeld und praktisch dem ganzen Kanton Zürich.

Tanzveranstaltungen sind Weniger-Bewegungsbegabten ein Graus. Was braucht es, um sich am TCS-Ball nicht zu blamieren?

Nichts. Wir haben das Programm so organisiert, dass man bis Mitternacht gar nicht tanzen muss. Zwar gibt es zwischen den Gängen und dem Showteil immer wieder kurz Gelegenheit dazu. Aber man kann auch sitzen bleiben oder es sich an Stehtischchen gemütlich machen und neue Kontakte knüpfen. Unser Ball ist auch für Tanzmuffel geeignet.

Ist es eigentlich immer noch schwierig, Männer auf die Tanzfläche zu bringen?

Dieses Bild deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Wenn bei uns die Musik loslegt, lichten sich die Stuhlreihen – und es bleiben keine Männer zurück.

Raten Sie Ball-Novizen, ein paar Tanzstunden zu nehmen?

Das ist sicher keine schlechte Idee. Man sieht bei uns auch viele Paare, deren Bewegungen Tanzschulcharakter haben.

Meinen Sie das jetzt im guten oder im schlechten Sinne?

Es gibt natürlich beides. Einigen Pärchen sieht man noch an, wie sie im Kopf die Schritte zählen, da wirken Laien, die sich einfach von der Musik leiten lassen, freier. Andere Tanzschulpaare aber zeigen auch mal eine Figur, die man bei ungeschulten nicht sieht.

Und wo reihen Sie sich selbst ein?

Sagen wir in der Mitte – ich komme durch. (lacht)

Bleibt Ihnen überhaupt Zeit zum Tanzen?

Zwischendurch. Aber der ganze Abend ist genau getaktet, deshalb bin ich immer etwas angespannt.

Der Tanz ist das eine, das andere ist die Gelegenheit, sich wieder einmal richtig chic zu machen. Nur sehen die Männer dann oft gleich aus wie im Büro.

Am wirkungsvollsten ist bei Männern sicher ein Smoking. Aber den kann man nicht vorschreiben. 90 Prozent der Frauen kommen in langen Ballkleidern zu uns. Das sieht schon festlich aus.

Sie haben den Ball schon das zwölfte Mal organisiert, worauf freuen Sie sich, und was schlägt Ihnen auf dem Magen?

Ich freue mich auf die Begegnungen mit lieben Menschen und etwas weniger auf meine Ansprache, ich habe immer Lampenfieber.

Und was tun Sie dagegen?

Da kann man nichts machen. Man muss die ersten zwei, drei Sätze überstehen, und dann ist gut.

Werden Sie auch politisch, immerhin stimmen wir bald über die Strassenfinanzierung ab?

Nein, der Ball soll ein Festanlass sein. Ich begrüsse in meiner Ansprache die Prominenten, möglichst mit Witz. Und ich werde meinen Nachfolger vorstellen. Nach zwölf Jahren als Präsidentin trete ich diesen Mai zurück.

Den Ball werden Sie aber weiter organisieren – schon Ihr Name ist doch eine Verpflichtung?

(lacht) Ja, dazu konnte man mich überreden.

(Der Landbote)