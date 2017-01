Wer auf wen zählen kann

Über 200 Namen umfasst das Unterstützungskomitee von SP-Gemeinderätin Christa Meier. Sie kann damit von allen Kandidierenden auf das grösste Komitee zählen. Lang sind auch die Unterstützerlisten von Michael Zeugin (GLP, rund 160 Personen) und Daniel Oswald (SVP, 110 Personen). Huizinga (EVP) konnte immerhin 60 Komiteemitglieder gewinnen. Jürg Altwegg (Grüne) dagegen hat auf seiner Website nur gerade 20 Unterstützerinnen und Unterstützer aufgeführt. Auf Nachfrage sagt er dazu: «Ich halte nicht viel von Aufzählungen. Für mich wichtiger sind Köpfe, die nicht einfach ihren Namen geben, sondern mit Gesicht und Aussage zu mir stehen.» Das tun beispielsweise Altweggs grüne Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, jedoch kaum Personen aus anderen Parteien.

FDP für SVP-Kandidaten, aber nicht geschlossen

Anders sieht es bei Daniel Oswald aus. Obwohl die CVP offiziell keinen Kandidaten unterstützt, sind Gemeinderat Klaus Brand sowie Alt-Gemeinderat Matthias Baumberger und alt-Nationalrat Peter Baumberger im Komitee des SVP-Kandidaten. Die anderen CVP-Gemeinderäte engagieren sich nicht, nur Alt-KantonsratWilly Germann (CVP) liess sich noch einspannen, und zwar für Zeugin.

Oswald geniesst überdies die Unterstützung diverser FDP-Parteimitglieder. Dies ist jedoch wenig überraschend, da die FDP Oswald auch offiziell empfiehlt. Interessanter sind im Oswald-Komitee die Abwesenden FDP-ler. Beispielsweise der ehemalige Ratspräsident Markus Wenger. Seine Frau Lena Wenger ist im Komitee von Barbara Huizinga. Hat das seinen Entscheid beeinflusst? Wenger sagt dazu: «Ich bin zwar auf der Parteilinie, unterstütze jedoch nur Komitees mit FDP-Stadtratskandidierenden.» Das Engagement seiner Frau für Huizinga gehe zurück auf eine persönliche Freundschaft: «Die beiden verstehen sich sehr gut.»

Andere FDP-Exponenten unterstützen dafür gleich zwei Kandidaten. Urs Hofer ist in Zeugins und Oswalds Komitee (siehe «Landbote» vom 10. Januar). Hofer ist der Meinung, in der jetzigen Wahlkampf-Phase sei es zulässig, zwei Personen zu unterstützen. Auch Remo Cozzio, Präsident der Jungen Altstadt unterstützt beide Kandidaten.

Das Gewerbe will sich grundsätzlich noch nicht auf den GLP- oder den SVP-Kandidaten festlegen. So hat der Vorstand des KMU-Verbandes entschieden, keine Wahlempfehlung abzugeben. Man habe beide Kandidaten schon bei vorgängigen Wahlen unterstützt, darum stehe es den Mitgliedern auch frei, einem Komitee beizutreten, sagt Verbandspräsident Christof Hasler. Die Bedürfnisse der Wirtschaft würden beide kennen.

Ähnlich tönt es bei der Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (HAW). «Im ersten Wahlgang sind beide wählbar. Sie bieten Gefwähr für einen sorgfältigen Umgang mit den städtischen Finanzen,» sagt Präsident Thomas Anwander. Auch die HAW-Mitglieder sind frei beim Entscheid, welchen Kandidaten sie unterstützen wollen.

Überraschender ist das Engagement von Ex-SP-Gemeinderat Jack Würgler. Er unterstützt nicht die SP-Kandidatin Meier sondern Michael Zeugin. «Ich bin zwar noch SP-Mitglied, aber nicht mehr aktiv in der Politik, deshalb nehme ich mir diese Freiheit», sagt Würgler. Dies sei jedoch kein Votum gegen Christa Meier. «Ich glaube jedoch, dass Zeugin über die grösste Erfahrung verfügt.» Würgler hat in einem früheren Stadtratswahlkampf auch schon Josef Lisibach (SVP) unterstützt. Ebenfalls zu den Zeugin-Unterstützern gehört Kurt Egli (VCS). Weshalb er sich für Zeugin und gegen den Grünen Altwegg entschieden hat, war jedoch nicht in Erfahrung zu bringen.

Glaube wichtiger als politische Positionen

Barbara Huizinga führt auf ihrer Unterstützerliste Zeno Dähler auf. Die EDU unterstützt aber offiziell Daniel Oswald. Der EDU-Gemeinderat sagt, in der Partei sei es um die Frage gegangen, ob Sachthemen oder der biblische Hintergrund höher gewichtet werden sollten. «Daniel Oswald stimmt mit den uns in wichtigen lokalen Themen überein. Barbara Huizinga nicht überall.» Die Mehrheit im Vorstand habe sich deshalb für Daniel Oswald ausgesprochen. «Für mich aber war ausschlaggebend, dass Barbara Huizinga Mitglied der Heilsarme ist, also einer Freikirche der evangelischen Allianz. Entsprechend habe ich mich lange vor der Partei für die Unterstützung Huizingas entschieden.»

Gesewo-Präsident unterstützt SP-Frau

Auch in Christa Meiers Unterstützungskomitee lässt ein Name aufhorchen: Erich Wegmann, Präsident der Gesewo. Im Zusammenhang mit der Gesewo denkt man spontan eher an Jürg Altwegg. Er war Projektleiter beim Gesewo-Mehrgenerationenhaus Giesserei. Weshalb unterstützt Wegmann nicht ihn? «Ich bin SP-Mitglied und kenne Meier seit langem. Sie ist eine kompetente und fähige Person.» Zudem habe sie sich für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt. Deshalb unterstützte er sie. «Aber ich habe auch Jürg Altwegg schätzen gelernt. Meier wie Altwegg liegt die Gestaltung der Stadt am Herzen», so Wegmann.

Fazit: Nimmt man die Unterstützungskomitees zum Massstab, kann Christa Meier auf den grössten Rückhalt zählen. Allerdings sind viele ihrer Unterstützer SP-Mitglieder. Doch wer die Wahl gewinnen will, muss auch Wähler jenseits der eigenen Partei von sich überzeugen können. (Landbote)