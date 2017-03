Whisky, Husky oder was?

Zoologie ist nicht das Fachgebiet der Polizei - und auch nicht der Medien. Darum hat die Schweiz in dieser Woche einen neuen Begriff gelernt.

Am Mittwoch verschickte die Stadtpolizei Winterthur eine Meldung, wonach im Brühlbergwald mindestens 30 Ratten ausgesetzt wurden.

Die Nager - die bereits im Tierheim und wohlauf sind - bezeichnete die Polizei als "Whiskyratten". Whiskyratten? Die Redaktion konnte sich darauf keinen Reim machen, suchte auf dem Internet Rat und Ratte und wurde nicht fündig. Der Ausdruck wurde darum in Anführungszeichen kolportiert.

Whiskyratten verbreiten sich wie ein Lauffeuer

Derweil fluteten die Whiskyratten über eine Agenturmeldung das Internet. Der «Blick», der «Tagesanzeiger», aber auch Titel wie die «Agrarwelt» oder der «Schweizer Bauer» führen die neue Spezies seither auf Ihren Internetportalen. Ob das noch reversibel ist?

In Wahrheit handelt es sich bei den Tieren um Husky-Ratten; sie gehören zu den Farbratten, und heissen so, weil sie in der Färbung Huskys gleichen. Die Ähnlichkeit zwischen Husky und Whisky sind nun nicht eben gross, um neuerliche Verwechslungen aber auszuschliessen, hilft der Landbote gerne aus, mit einem Quiz zum Üben: