Wie Stadtbus vom Prügelknaben zum Musterschüler wurde

Längere Busspuren am Ohrbühl-Kreisel





Eine der schlimmsten Stau-Stelle für Stadtbusse soll entschärft werden. Wie das Baudepartement gestern mitteilte, soll die Seemerstrasse auf beiden Seiten des Kreisels Ohrbühl in der Grüze längere Busspuren erhalten. 1,4 Millionen Franken sind dafür vorgesehen, die Kosten werden voraussichtlich vollständig vom Kanton übernommen.



Der Ohrbühlkreisel sei für den ganzen Perimeter der «leistungsbestimmende Knoten», schreibt die Stadt. Während der Rush-Hour am Abend komme es zu erheblichem Rückstau und am Wochenende spitze sich die Situation durch den Einkaufsverkehr der nahen Grossmärkte noch zu. Als Folge verzeichne der ÖV «erhebliche Verlustzeiten».



Gebaut werden soll von Mai bis Dezember 2018. Von Seen her kommend wird ab Höhe Bahnunterführung rechts die Böschung abgetragen und eine Stützmauer zur Garage Ruckstuhl gebaut. Von Oberwinterthur her wird ab der Einmündung der Sulzer-Allee das Trottoir abgetragen. Velos fahren auf der neuen Busspur, Fussgänger nutzen den erhöhten Weg.