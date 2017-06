Wie man im Stadtgarten legal einen Blumenstrauss pflückt

Das neue Blumenbeet im Stadtgarten ist nicht zu übersehen. Es wird von einem bunten Zaun eingefasst, bemalt von Schülerinnen und Schülern des Schulhauses Altstadt, und innen stehen Blütenreihen Spalier.

Wer will, der kann sich hier, direkt neben dem grossen Brunnen im Stadtgarten, ab sofort ganz legal einen Blumenstrauss zusammenstellen. Dafür stehen Gartenscheren, ein Tisch und ein «Kässeli» bereit. Ringelblumen und Mädchenaugen gibt es zum Preis von 0.50 Franken, Sonnenblumen für 1 Franken, Gladiolen für 1.50 und so weiter. Die Arten wurden so gepflanzt, dass im Sommer immer etwas blüht.

«Nicht Jugendfrei»

Es sei der schweizweit der erste Blumenschneidegarten in einem Stadtpark, sagte Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) heute Morgen bei der Einweihung. Fritschi, der den Bereich Stadtgrün vorderhand noch interimistisch, und in wenigen Wochen nach dem Departementswechsel führt, war sichtlich zum Scherzen aufgelegt.

«Das hier ist kein schwarze Kasse», sagte er über die Zahlstation in Selbstbedienung. Und er berichtete, der Garten sei bis vor wenigen Tagen «nicht jugendfrei gewesen». Kurzfristig habe man eine Hanfpflanze aus dem Garten entfernen müssen. «Die wäre im Verkauf viel zu teuer gewesen», scherzte Fritschi.

«Bis vor wenigen Tagen ist der Garten nicht jugendfrei gewesen.»Stadtrat Stefan Fritschi

Offiziell sieht die Stadt das Blumenbeet als Übergangsnutzung und als einen «Versuch», wie Beat Kunz, der oberste Hüter über die städtischen Grünanlagen sagte. «Es wird sicher auch Probleme geben Vandalismus und Abfall». Trotzdem habe man der Idee eine Chance geben wollen. Ausgedacht haben sich den Blumengarten Markus Sutz, Thomas Borer und Achim Schefer von Stadtgrün.

Auslöser war der schlechte Zustand des bisherigen Rosenbeetes am selben Ort, der mit sehr viel Pflegeaufwand verbunden war. Der «Selberschneidegarten», so betonte Kunz, sei gegenüber der bisherigen Bepflanzung kostenneutral respektive bei einer intakten Zahlungsmoral der Gartennutzer auch besser.

Interaktive Erholungsräume

Bewährt sich das Projekt, wird es bis zur Umgestaltung des Stadtgartens jeweils als Sommeraktion weiter geführt. Kunz rechnet mit maximal fünf Jahren. Wenn es dagegen zu viele Probleme gebe, sei der Ursprungszustand mit wenig Aufwand wieder hergestellt. Er sei ein Fan von saisonalen Projekten, welche die Bevölkerung einbinden, erzählt Kunz. Als Beispiel nennt er die temporäre Standpromenade, wie es sie im Sommer in Paris gibt. In diese Richtung will Stadtgrün weiterdenken.

Die Involvierten der ersten Phase, die Schülerinnen und Schüler, die den Zaun bemalt haben, brachten dem Blumengarten heute Morgen ein Ständchen (siehe Video). Zum Dank bekamen sie einen «Znüni» offeriert.

Video: mad

(Der Landbote)