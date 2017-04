Wilder Wolf springt ins Gehege

Plötzlich war ein Wolf zu viel im Gehege. Wildpark-Leiter Thomas Rothlin bemerkte das zusätzliche Tier bei der Fütterung am Donnerstag. «Schon am Vortag hatte ich eine gewisse Unruhe im Rudel bemerkt.» Vielleicht witterten die Wölfe ihren Artgenossen damals bereits in der Umgebung. Am Donnerstag beobachtete Rothlin den Neuzugang dann erstmals: «Zuerst traute ich meinen Augen nicht, doch dann wurde mir klar: Da muss ein neuer Wolf dazugekommen sein.»

«Schon am Vortag hatte ich eine gewisse Unruhe im Rudel bemerkt.»Wildpark-Leiter Thomas Rothlin

Der zugelaufene Wolf habe ein etwas dunkleres Fell und verhalte sich scheuer als die anderen sieben Tiere, die sich das Leben im Gehege gewohnt sind.

«Einbruch» nicht eingeplant

«Mit dieser Möglichkeit hat niemand gerechnet», sagte Beat Kunz, Leiter von Stadtgrün, gestern auf Anfrage. Er sei von der Sprungkraft des Wolfes überrascht. Man habe den Zaun ums Wolfsgehege unterdessen untersucht und habe eine Vermutung, wo das Tier die Absperrung überwunden haben könnte. Dort befinde sich ein grosser Felsen nahe am Zaun, sagt Kunz: «Die Sperre ist so gebaut, dass sicher kein Tier von Drinnen nach Draussen kommt. Dass ein Wolf die andere Richtung nehmen könnte, daran hat niemand gedacht.»

Bereits als Anfang März die Spuren eines Wolfs im Weinland entdeckt wurden, haben Jäger vermutet, dass die Wölfe vom Eschenberg auf Wildtiere anziehend wirken könnten. Die Rudeltiere fühlen sich grundsätzlich zu ihren Artgenossen hingezogen. Weiter dürfte das Futter, das im Bruderhaus täglich serviert wird, eine grosse Anziehungskraft auf Nahrungssuchende haben.

Wie in Little Switzerland

Dass ein wilder Wolf in ein Gehege mit Artgenossen eindringt, ist übrigens auch schon vorgekommen: Im Whitewolf Sanctuary in Tidewater im Bundesstaat Oregon in den USA sprang im April 2015 ein Wildtier über einen Zaun. Das Wildtierreservat in der Nähe der amerikanischen Westküste liegt übrigens in einem Talstück, das «Little Switzerland» genannt wird. Dort verlief die Aufnahme im Rudel weniger harmonisch. Zwischen dem Leitwolf im Gehege und dem Eindringling kam es zu heftigen Rangkämpfen, bevor sich das Wildtier in die 13-köpfige Meute eingliederte.

Ein Verbleib des wilden Wolfes im Bruderhaus ist denkbar.



Was nun mit dem zugelaufenen Wolf in Winterthur geschehen soll, ist unklar. «Bis jetzt lebt er sich gut ein», sagt Wildpark-Leiter Rothlin. Von daher sei ein Verbleib im Bruderhaus denkbar. Falls der Neue zum Winterthurer wird, braucht er auch einen Namen. Beat Kunz nimmt dafür bereits Vorschläge entgegen: «Passend fänden wir einen Bündner Namen, denn von dort kommt der Wolf ja wahrscheinlich.»

Allerdings soll der Neuankömmling zunächst gründlich untersucht werden. Es besteht die Befürchtung, dass er eine Krankheit einschleppt. Mit einer DNA-Probe wird auch abgeklärt, ob es sich um jenen Wolf handelt, der Anfang März im Weinland geortet worden ist. Der zeitliche Zusammenhang würde passen.

Um diese Untersuchungen durchführen zu können, wird der fremde Wolf heute Samstag zur Futterstelle gelockt und mit einem Pfeilgewehr betäubt. Diese Aktion kann aus einem der Unterstände am Wolfsgehege live beobachtet werden (um 10.30 Uhr). Stadtforstmeister Kunz bittet Interessierte, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen, da die Parkplatzzahl beim Bruderhaus beschränkt ist.

(Der Landbote)