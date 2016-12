Winterthur, die ausgezeichnete Stadt

Reich wird die Stadt Winterthur nicht mit den Preisen, Auszeichnungen und Labels, die ihr in den letzten Jahren verliehen wurden. Manche Preise sind zwar mit ein paar tausend Franken dotiert, doch darum geht in der Regel nicht. Vielmehr sind die Preise eine Möglichkeit für die Verleiher, ein Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und für die Gewinner, sich Anerkennung zu verschaffen. Die Kommunikationsstelle der Stadt liefert auf Nachfrage eine Liste mit rund 30 städtischen Projekten oder Objekten, die in den letzten zehn Jahren einen Preis erhielten.

Energiestadtlabel kostet

Als die wertvollste Auszeichnung bezeichnet Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) das Label «Energiestadt Gold», welches Winterthur 2008 und 2015 verliehen bekam. «Darauf bin ich stolz», sagt er. Es zeige den grossen Einsatz für eine nachhaltige Klima- und Energiepolitik. Allerdings ist zu erwähnen, dass das Energiestadt-Gold-Label gar kein Preis, sondern eher eine Anerkennung der städtischen Bemühungen ist. Jede Stadt kann das Label beantragen, wenn sie bereit ist, mindestens 75 Prozent der Massnahmen zu erfüllen, die im Katalog des Zertifizierungsverfahrens stehen. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft im Trägerverein Energiestadt, für die Winterthur jährlich 2600 Franken zahlt. Das Label kostet also mehr, als es einbringt. Und 34 Schweizer Städte dürfen sich ebenfalls mit dem Label schmücken, darunter etwa Frauenfeld, Lumino oderRüti.

Unabhäniger wird ein anderer Preis verliehen, über den Künzle sich freut. Der «Prix Velo». Pro Velo Schweiz hat Winterthur 2014 zur velofreundlichsten Grossstadt gekürt. Nur in Burgdorf und Chur pedalt es sich noch besser. Grundlage war eine Umfragen unter rund 15 000 Velonutzern. «Der Preis bestätigt unsere Position als «Velostadt,» sagt Künzle. Schon in früheren Jahren gab es Auszeichnungen von Pro Velo. 2010 erhielt man eine «Auszeichnung für wegweisende Veloinfrastukrur» für den Masterplan Bahnhof.

Als dritten Preis mit grosser Bedeutung erwähnt Künzle den Wakker-Preis, der Winterthur vom Heimatschutz für die Gartenstadt und die damit verbundenen familienfreundlichen Wohnformen verliehen wurde — dies war allerdings schon 1989.

Auch Winterthur Tourismus freut sich über die vielen Auszeichnungen. Aus touristischer Sicht hat für den Medienverantwortlichen Thomas Hunziker ein älterer Preis die grösste Relevanz. 2002 zeichneten Fussverkehr Schweiz und der VCS die Fussgängerzone der Altstadt mit dem «Innovationspreis Fussverkehr» aus. «Die Begegnungszone im Zentrum hat viel zur Aufwertung der Stadt beigetragen», so Hunziker. Weiter hält auch er die Velopreise für wichtig. «Sie bestätigen Winterthur als idealen Ausgangspunkt für Aktivurlauber.» Grundsätzlich sei es bemerkenswert, in wie vielen ganz unterschiedlichen Bereichen Winterthur preisträchtig sei.

Ein überraschender Preis

Tatsächlich finden sich in der Aufzählung Preise aller Gattung, man staunt, was sich alles auszeichnen lässt. Im zu Ende gehenden Jahr erhielt Winterthur etwa die Auszeichnung «Euopean City of the Trees 2016» — nicht etwa, weil hier besonders schöne Bäume wachsen, sondern für die erfolgreiche Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers. Die Schweizer Wanderwege verliehen dem Rundweg Winterthur zudem den «Prix Rando 2016». Ein Preis, der Künzle speziell gefreut hat. «Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Toll, dass ein schöner, bleibender Beitrag zum Stadtrechtsjubilärum ausgezeichnet wurde.»

In früheren Jahren gab es den «Lissa-Preis» für das Begabtenförderungsprojekt Exploratio. Und das Stadtwerk war mit dem Parcours «Heben Schieben und Tragen» Preisträger beim Grand Prix Suisse «Gesundheit im Unternehmen». Auch die vorbildliche Wertstoffsammlung (Green Can Award), der Umgang mit Grüngut (Green Award) und die Trinkwasserturbine Ganzenbühl (Klimapreis der Zürich Versicherung) brachten der Stadt Ehrungen. Zumindest die beiden letzten Preise sind zu relativieren. Die Jurys küren ihre Sieger nur aus Projekten , die sich aktiv um den Preis bewerben.

Zahlreich sind die Auszeichnungen im Bereich Archtiketur. Die Zeitschrift Hochparterre beehrt Winterthur regelmässig mit Hasen. Den goldenden Hasen gab es für den Eulachpark oder die Halle 181, den silbernen für das Schulhaus Zinzikon. Ein architektonisches Highlight scheint der Brühlbergpark zu sein. Er heimste gleich mehrere Preise ein. Neben einem goldenen Hasen gab es zwei Architekturpreise, den Schulthess Gartenpreis des Schweizer Heimatschutzes und eine Würdigung des Bundes Deutscher Landschaftsarchitketen.

Mehrfach ausgezeichnet wurde auch die Schule Talhof-Erlen. So galt sie 2016 als «Schule mit sportfreundlicher Schulkultur». Und zuvor hatte sie den ersten Preis erhalten für Schulkinder mit den gesundetsten Znünis. Es gilt: Kein Projekt oder Anlass zu klein, um Preisträger zu sein. (Der Landbote)