Winterthur will Solothurner Steuererklärungen einscannen

Die Stadt Winterthur ist bereits heute als Scanning-Dienstleister aktiv: Momentan verarbeitet diese Abteilung des Steueramtes rund 370'000 Steuererklärungen aus 111 Zürcher Gemeinden. Dabei werden digitale Bilder der Steuerunterlagen erstellt und die Daten elektronisch erfasst.

185'000 zusätzliche Steuererklärungen

Die Stadt will nun auch noch die 185'000 Steuererklärungen des Kantons Solothurn einscannen. Wie sie am Donnerstag mitteilte, nimmt sie an der öffentlichen Ausschreibung für diesen Auftrag teil. Pro Jahr würde die Stadt damit 234'000 Franken verdienen.

Erhält Winterthur den Zuschlag, müsste Winterthur zuerst aber noch zusätzliche Hard- und Software anschaffen. Zudem müsste eine Projektleitung eingestellt werden. Diese Investitionskosten betragen gemäss Angaben der Stadt 576'000 Franken. Darüber entscheiden muss das Stadtparlament. Weil der Auftrag des Kantons Solothurn auf mindestens fünf Jahre angelegt ist, würde Winterthur aber trotz Anfangs-Investitionen Geld verdienen. (far/sda)