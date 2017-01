Winterthurer kaufen Pelze aus Qualzuchten und Daunen mit zweifelhafter Herkunft

Daunenjacken mit Pelz dran sind überall. Wie oft ist es Echtpelz?



Nadja Brodmann: In nobleren Gegenden finden Sie ihn bestimmt mehr als in anderen. Doch mittlerweile ist Echtpelz aus tierquälerischer Massenproduktion in China sogar günstiger zu haben als Kunstpelz. Das erklärt, warum heute auch viele junge Menschen Echtpelz tragen. Ich glaube aber, dass sie sich dessen oft gar nicht bewusst sind.



Es könnte Echtpelz aus ­artgerechter Haltung sein.



Es gibt keine tier- oder artgerechte Pelztierzucht, weil wir hier von Wildtieren sprechen. Dafür müssten die Züchter schon einen Wildtierpark betreiben.



Und was ist mit Pelztieren, welche die Jäger ohnehin erlegen?



In der Schweiz ist das vor allem beim Rotfuchs der Fall. Wir stellen uns gegen diese Regulierung, weil sie nichts bringt: Jedes Jahr werden ziellos 30 000 Rotfüchse erlegt, ohne dass der Bestand längerfristig sinken würde. Denn je mehr sie geschossen werden, desto stärker vermehren sie sich.



Ich esse Fleisch und trage Leder. Was ist an Pelz so verwerflich?



Menschen ernähren sich von Nutztieren. Bei Pelztieren aber ist alles ausser dem Pelz Abfall. Manche Züchter gehen so weit, dass sie das Nerzfleisch an die nächste Generation verfüttern. Dieser erzwungene Kannibalismus ist grausam und kann zu schlimmen Krankheiten führen.



Und was ist mit Daunen von Gänsen, die tot gerupft wurden?



Wir empfehlen, ganz auf Daunen zu verzichten und Kunstfaser zu wählen, diese sind heute sehr weit entwickelt. Denn auch Labels für Daunen aus Totrupf sind nicht über alle Zweifel erhaben. Sie schliessen nicht aus, dass die Tiere gewaltsam gestopft oder in schlimmster Massentierhaltung gemästet wurden. (Interview: jig)