«Wir steigen wie ein Start-up in den Bereich Gesundheit ein»

Wann verkauft die Axa die erste Krankenversicherung in der Schweiz?

Antimo Perretta: Die werde ich kaufen – im Juni oder Juli! Das Projekt läuft nach Plan. Weitere Produkte werden in den folgenden Monaten und Jahren nachkommen. Unser Ziel ist, auch im Gesundheitswesen Partner unserer Kunden zu sein.

Was kann die Axa im Gesundheitsmarkt denn anbieten, was es nicht schon gibt?

Viel.

Wirklich viel?

Ja, sicher. Als neuer Player auf dem Markt können wir die Prozesse von Grund auf kundenorientiert und kundenfreundlich gestalten, wie das auch unserer Firmenkultur entspricht. Da profitieren wir auch von der Axa-Gruppe, die zum Beispiel in Deutschland im Gesundheits­bereich sehr stark ist. Da gibt es auch Apps und Online-Tools, die wir übernehmen können. Ein weiterer Punkt: Wir verkaufen nur Zusatzversicherungen, losgekoppelt von der Grundver­sicherung. Der Kunde kann so unsere Zusatzversicherung nutzen und gleichzeitig bei der Grundversicherung, wo sich die Bedingungen jährlich ändern, vom besten Angebot profitieren.

Sie verkaufen die Zusatz­versicherung selbst und beraten bei der Grundversicherung?

Genau.

«Nein, wir schliessen eben keine Kooperationen ab. Wir wollen unabhängig bleiben.»Antimo Perrretta

Axa-Verkäufer empfehlen also die Grundversicherung einer ­anderen Firma. Werden Sie da Kooperationen abschliessen und Provisionen kassieren?

Nein, das werden wir genau nicht tun. Wir wollen unabhängig bleiben. Uns geht es um die beste Lösung für den Kunden, sowohl bezüglich Preis als auch bezüglich Qualität. Die Preise verändern sich jährlich. Auf dieser Klaviatur wollen wir für unsere Kunden spielen können.

Was haben Sie für Umsatzziele in diesem Bereich?

Es wird ein paar Jahre dauern, bis wir hier Gewinn erwirtschaften. Wir wollen nicht möglichst rasch möglichst viel Volumen. Wie gesagt: Es geht uns darum, auch in diesem Bereich eine gute Beziehung zu den Kunden aufzubauen und weiterzuentwickeln. Wir bauen den Gesundheitsbereich in der Art eines Start-up-Unternehmens auf. Das ist uns wichtig: Der grosse Koloss der Axa-Winterthur soll das zarte Blümchen nicht zerquetschen. Das neue Pflänzchen braucht auch Zeit, um zu wachsen.

Ein neuer Bereich sind Schäden im Internet. Wie viel Umsatz ­haben Sie 2016 mit Cyber-Risk-Versicherungen gemacht?

Rund eine Million Franken. Wir haben über 15 000 Versicherungen in diesem Bereich. Rund 300 000 Franken kommen von Unternehmenskunden. 700 000 von Privaten. Darum werden wir neu bei der Axa-Arag eine selbstständige Cyber-Risk-Versicherung anbieten. Bisher konnte Cyber-Risk nur als Baustein zusammen mit einer anderen Versicherung abgeschlossen werden.

Von Privaten kommt da mehr Geld als von Firmen?

Das hat einen einfachen Grund: Axa-Winterthur kam im Juni 2014 als erstes Versicherungsunternehmen mit dem Internetbaustein für Privatkunden auf den Markt, für Unternehmenskunden erst im Oktober 2015. Wir sehen aber, dass bei Unternehmen der Bedarf nach einer solchen Deckung stark am Steigen ist, insbesondere getrieben durch die verschiedenen Cyber- und Phishing-Attacken in den letzten zwölf Monaten, global wie auch in der Schweiz.

AXA-CEO Antimo Perretta erklärt im Gespräch mit dem stv. Chefredaktor des Landboten, Jakob Bächtold, wie die Versicherung in den Bereichen Gesundheit und Cyber-Risk neue Wege geht.

Gestartet sind Sie also 2014. Jetzt machen Sie eine Million Umsatz: Hat das Ihre ­Erwartungen übertroffen?

Eine Million ist eine schöne Zahl, verglichen mit unserem Gesamtumsatz aber keine grosse Summe. Cyber ist für uns im Moment eines jener Nischenprodukte, mit denen wir gezielt spezifische Kundenbedürfnisse abdecken.

Wie kalkuliert man die Risiken im Cyberspace?

Es gibt tatsächlich viele Unbekannte. Wir können darum auch nicht alle Schäden abdecken wie in anderen Bereichen. Teilweise ist es nur schon schwierig, fest­zustellen, ob es überhaupt einen echten Schaden gegeben hat. Da hinken wir der technischen Entwicklung noch nach, müssen Fachleute und Know-how aufbauen. Das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die Behörden.

Sie haben vorhin weitere ­Nischenprodukte erwähnt. ­Welche meinen Sie damit?

Beispielsweise unsere Handy­versicherung, die Ticketversicherung, die Mieterkautionsversicherung . . . Das sind alles Produkte, mit denen wir Kundenbedürfnisse abdecken, ohne grosse Volumen zu erwarten.

Wie läuft denn die Handyversicherung?

Wir sind mit den Verkaufszahlen zufrieden. Mit der Swisscom haben wir einen ausgezeichneten Partner. Zahlen zu dieser Zusammenarbeit geben wir aber keine bekannt.

«Mit der Digitalisierung wird es immer wichtiger, mit den Kunden in eine Interaktion treten zu können.»Antimo Perretta

Weichen Sie in neue Geschäftsfelder aus, weil es im klassischen Einzel­leben-Bereich harzt?

Dass das Vorsorgegeschäft auch schon attraktiver war als heute, hat in unseren Überlegungen ­sicher eine Rolle gespielt. Entscheidender war aber ein anderer Faktor: Mit der Digitalisierung wird es immer wichtiger, mit den Kunden in eine Interaktion treten zu können. Wenn wir beispielsweise eine Lebensversicherung verkaufen, ist diese Inter­aktion gering. Das Produkt wird verkauft und bleibt dann über Jahre im Portfolio. Im Gesundheitsbereich ist das anders: Der Kunde bleibt auch nach der Verkaufsberatung in ständigem Kontakt zu seiner Versicherung.

Im Bereich der Einzel-Lebensversicherungen bricht das ­Geschäft der Axa-Winterthur ein. Was ist das Problem?

Der Rückgang im Einzelleben-Geschäft widerspiegelt das derzeitige Zinsniveau: Die Zinsen sind so tief, dass es sehr schwierig ist, Produkte auf den Markt zu bringen, die für den Kunden attraktiv sind. Dies gilt vor allem für den Bereich der Einmaleinlagen. Wir sind da auch von uns aus auf die Bremse getreten: Was für den Kunden keinen Sinn macht, wollen wir auch nicht verkaufen. Zudem brauchen wir selbst natürlich eine gewisse Marge. Bei den Lebensversicherungen mit periodischen Prämieneinzahlungen sind wir hingegen gut unterwegs.

Die AXA-Kennzahlen 2016. Quelle: Axa Winterthur, Grafik ak

Im vergangenen Herbst haben Sie angekündigt, die Axa wolle diesen Einbruch mit Gesamt­beratung für den Kunden und dem Verkauf von anderen Produkten auffangen. Das funktioniert offenbar nicht gut genug?

Es funktioniert: Wir konnten im Bereich Risiko, Tod und Invalidität viele Produkte verkaufen und dort auch zulegen. Ganz kompensieren kann man den Wegfall im Einmaleinlagengeschäft dadurch aber nicht. Denn die Volumen sind dort grösser. Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen, dass wir im Bereich der Einzelleben-Versicherungen mit periodischen Prämien gewachsen sind. Dort stieg der Umsatz um 2,3 Prozent.

«Eine Restrukturierung ist aufgrund des Rückgangs im Jahr 2016 nicht geplant, das wäre kurzfristig gedacht.»Antimo Perretta

Die Zinsen bleiben tief. Wird das für den Bereich Einzelleben ­Folgen haben? Gibt es allenfalls gar eine Umstrukturierung?

Nun einmal grundsätzlich: Wir haben im letzten Jahr in einem schwierigen Umfeld ein sehr ­gutes Ergebnis erzielt. Im technischen Bereich haben wir hervorragend gearbeitet. Vergleicht man unser letztes Halbjahres­resultat mit dem jetzigen Jahresabschluss, so hat sich der Rein­gewinn von minus 30 auf minus 13 Prozent bewegt. Dass die Kapitalerträge zurückgehen, ist schlicht eine Folge der momentanen Zinssituation. Sobald die Zinsen steigen, wird man auch im Bereich Einzelleben wieder profitieren können. Darum kann ich zusichern: Eine Restrukturierung ist aufgrund des Rückgangs im Jahr 2016 nicht geplant, das wäre kurzfristig gedacht. Was wir weiterhin machen werden: immer effizienter arbeiten und dort, wo es Sinn macht, die Prozesse vereinfachen und digitalisieren. Dadurch wird sich – wie in der Strategie 2020 vorgesehen – auch die Zahl der Arbeitsplätze weiter kontinuierlich reduzieren, so wie das bereits in den vergangenen Jahren der Fall war. Gleichzeitig werden wir im Bereich der Krankenversicherung aber neue Ar­beits­plätze aufbauen.

Sie haben Anfang Februar angekündigt, die Reiseversicherung Axa-Intertours übernehme alle Schäden, die Kunden durch die trumpsche Einreisesperre in die USA entstehen: In wie vielen Fällen mussten Sie zahlen?

Das kann ich nicht beziffern. Uns war wichtig, dass Kunden der Axa-Winterthur wegen dieser Geschichte keine Unsicherheiten haben. Deshalb wollten wir rasch reagieren.

Also auch eine PR-Sache?

Nein, nein. Es ging uns da ja nicht um Werbung von Neukunden, sondern um unsere Beziehung zu unseren bestehenden Versicherten. Ihnen wollen wir ein verlässlicher Partner sein. Wir haben Anfragen von Kunden erhalten. Darum haben wir diesen Entscheid aktiv kommuniziert.

«Wir haben keinen Druck, den Namen zu ändern.

Und mir persönlich gefällt der Zusatz ‹-Winterthur›.»Antimo Perretta

Zum Schluss noch eine Frage, die seit der Axa-Übernahme der Winterthurer Versicherung immer wiederkommt: Bleibt Axa langfristig hier? Und bleibt «Winterthur» im Firmennamen?

Ich sage es immer wieder: Axa gehört zu Winterthur. Wir sind der grösste private Arbeitgeber von Winterthur und wohl auch der grösste Steuerzahler. Das wird so bleiben. Wegen des Namens: Wir sagen schon seit langem, dass man das «Winterthur» weglassen könnte, sobald der Name Axa in der Schweiz bekannt genug ist. Das wäre heute gegeben. Wenn wir ein Gebäude neu beschriften, verwenden wir darum nur noch «Axa». Aber wir haben keinen Druck, den Namen zu ändern, auch nicht von der Zentrale aus Paris. Und mir persönlich gefällt der Zusatz «-Winterthur».

