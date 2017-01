Wo Winti weiblich ist, wo jung und wo alt

Die Frauen von Winterthur sind besonders glücklich. Das glauben wir zu wissen, seit eine Umfrage dieses Ergebnis hervorbrachte. Nun liegt die städtische Bevölkerungsstatistik in Form des aktualisierten Quartierspiegels vor, und dieser zeigt nun statistisch erhärtet: Winterthur ist eine Frauenstadt.

Hier leben gut 2000 Frauen mehr als Männer. 50,9 Prozent der Bevölkerung ist weiblich. Besonders weiblich ist der Kreis Mattenbach (51,9 %).Einen Männerüberschuss auf der anderen Seite weist der Kreis Stadt aus und dort besonders das Gebiet Heiligberg-Tössfeld-Brühlberg (51,2 Prozent Männer) und die Altstadt (53,8 Prozent).

Kinderreiche Aussenwachten

Die Altstadt ist nicht nur das männerreischste Quartier Winterthurs, sondern auch das kinderärmste. Bloss 7 Prozent der dort lebenden Menschen sind unter 20 Jahren alt. Im städtischen Schnitt sind 15 Prozent jünger als 20, und in Seen-Ost 25 Prozent, was diesen Stadtteil zum kinderreichsten macht. Zu Seen-Ost gehören zum Beispiel Gotzenwil, Sennhof, Eidberg und Iberg.

Winterthur ist jung: Bloss 15 Prozent der Bevölkerung sind im Pensionsalter.



Iberg ist das Kinderparadies Winterthurs schlechthin mit einem Anteil von einem Drittel an Unter-20-Jährigen. Und Seen-Ost hat – wie es sich gehört bei so vielen Familien – stadtweit auch am meisten Verheiratete.

Das scheinbare Paradox Seen

Wie jung Winterthur im Grunde ist, zeigt sich freilich nicht nur an den Kindern, sondern ebenso sehr am Anteil der über 65-Jährigen. Bloss 15 Prozent der Bevölkerung sind im Pensionsalter. Wieder sind es die Familienquartiere Sennhof, Iberg und Gotzenwil, wo besonders wenige Senioren wohnen, ebenso das Gebiet Grüze, Hegmatten, Hegi. Eher überaltert sind dagegen die Quartiere Waldegg (30 Prozent über 65-Jährige), Waser (25%), Weinberg, Büelwiesen, Endliker und Oberseen (alle rund 20 %).

Wer aus diesen Zahlen nun ein scheinbares Paradox ableitet, liegt richtig: Seen ist sowohl besonders jung (viele Kinder) als auch besonders alt (viele Pensionierte). In der Tat leben in Seen viel weniger 20 bis 65-Jährige als sonstwo in Winterthur. (Der Landbote)