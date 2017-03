Wo es in der Region gekracht hat

D urchzogen fällt die Verkehrsunfallstatistik des Kantons Zürich fürs Jahr 2016 aus. 16 196 Unfälle wurden gezählt, 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Plus liege teils an der strengeren Rapportierungspraxis in der Stadt Zürich. Fürs Kantonsgebiet ohne Städte stieg die Unfallzahl um 8 Prozent, die Zahl der Leichtverletzten gar um 17 Prozent. Dafür gab es 14 Prozent weniger Schwerverletzte, drei Prozent weniger Unfälle mit Senioren und die tiefste Zahl von Unfällen unter Alkohol. Häufigste Unfallursache ist Unaufmerksamkeit und Ablenkung.

T ödliche Unfälle gab es letztes Jahr im ganzen Kanton Zürich so wenige wie noch nie: 22. In der Region Winterthur waren es gleich viele wie im Vorjahr, nämlich vier. Je eine tödlicher Unfall ereignete sich in Bauma, Trüllikon, Turbenthal und Kleinandelfingen. Dort hatte sich bereits im Vorjahr ein tödlicher Unfall ereignet. Auf dem Stadtgebiet von Winterthur gab es 2016 nur einen tödlichen Unfall: Im Januar war ein 20-jähriger Autolenker im Linsental von der Strasse abgekommen, das Auto überschlug sich und stürzte in die Töss. Der Mitfahrer überlebte fast unverletzt.

Am sichersten fährt man statistisch gesehen auf der Autobahn.



U nfallzahlen können von Jahr zu Jahr stark schwanken, besonders in ländlichen Gemeinden. Gleich verdreifacht haben sie sich in Dägerlen (von vier auf zwölf) und Humlikon (von fünf auf 17). Mehr als verdoppelt haben sie sich auch in Pfungen, wo letztes Jahr 33 Unfälle rapportiert wurden, verglichen mit 15 im Jahr 2015. Und auch in Flurlingen gab es mit 20 gemeldeten Unfällen doppelt so viele zu verzeichnen wie im Vorjahr.

Über die Gründe möchte man in den Gemeinden meist nicht spekulieren. Der detaillierte Bericht über die Unfallschwerpunkte im Kanton liegt noch nicht vor, die Kantonspolizei wird ihn zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren. Immerhin scheint der Verkehr in gewissen Gemeinden auch deutlich sicherer geworden zu sein. In Flaach sank die Zahl der Unfälle von 19 auf fünf, in Weisslingen von 26 auf 16 und in Wildberg von neun auf drei.

A m sichersten fährt man statistisch gesehen auf der Autobahn. Jeder zweite Fahrtkilometer wird dort abgespult, aber nur zehn Prozent aller schweren Unfälle ereigneten sich auf den Hochleistungsstrassen. 2016 ereignete sich kein einziger tödlicher Unfall auf einer Autobahn.

Die grösste Anzahl schwerer Unfälle ereignet sich innerorts, nämlich fast sechzig Prozent. Die grösste Gruppe dieser Unfallopfer sind Velofahrer, gefolgt von Fussgängern. Nur ein Drittel der innerstädtischen Unfallopfer ist motorisiert unterwegs, mit Auto, Töff oder Bus.

Ein anderes Bild zeigt sich ausserorts, wo sich gut 30 Prozent der schweren Unfälle ereignen. Unter diesen Unfallopfern machen die Töfffahrer mit einem Drittel die grösste Grupe aus, gefolgt von Velo- und Autofahrern, die je einen Viertel der Unfallopfer ausserorts ausmachen. (Der Landbote)