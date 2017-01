Wohl noch mehr Läden in der Grüze

Seit Ende 2015 steht das Gebäude der ehemaligen Druckerei Ziegler leer. Mit dem Verkauf des «Landboten» an die Tamedia AG, ging auch die Druckerei vis-à-vis vom Grüzemarkt an das Zürcher Medienhaus. Dort beschloss man angesichts schlechter Perspektiven in einer schrumpfenden Branche, den Betrieb zu schliessen. Das Gebäude ging 2014 für 17,5 Millionen Franken an die Firma mit dem klingenden Namen NPH Winterthur I AG, die wiederum zur Newport Swiss AG mit Sitz in Zug gehört, als Teil einer Holding mit Sitz in Hamburg.

Türöffner für Laden-Ketten

Newport Deutschland investierte bisher vor allem in Handels- und Gewerbeimmobilien, dort zogen in Vorstädten und Stadträndern später Retailer-Ketten wie Real oder Rewe ein. In der Schweiz investiert die Newport-Swiss AG bevorzugt in Ladenflächen in der Altstadt, von Baden bis Yverdon. Anders an der Rudolf-Diesel-Strasse. Gemäss Projektbeschrieb auf der Newport-Webseite – Visualisierung inklusive – könnten dort die Läden Media-Markt, Dosenbach, Depot, Ottos und ein Fitness-Center einziehen. Im Herbst 2018, so der Plan, würde das neue «Fachmarktzentrum» dann eröffnen.

Trotz solch konkreter Pläne, unter Dach und Fach, ist laut Projektleiter Jörg Eichhorn von Newport Swiss aber noch nichts: «Es sind noch keine Mietverträge unterschrieben. Wir prüfen nach wie vor verschiedene Nutzungskonzepte.» Ein grosses Einkaufszentrum jedenfalls werde es nicht geben. Dafür fehle es schlicht an Freifläche für genügend Parkplätze, die es bei Bauten mit sogenannt «stark verkehrserzeugenden Nutzungen» braucht. Denkbar, so Eichhorn, sei daher nach wie vor auch, die Hallen wieder für die industrielle Produktion zu nutzen, oder aber, sie zum Büro-Gebäude mit Läden umzubauen.

Das scheint derzeit wahrscheinlicher. Nur: Die Nachfrage nach neuen Gewerbeflächen harze, sowohl im Einzelhandel, wie auch bei Industriebetrieben. Geplant war ursprünglich, Ende 2016 ein fertiges Konzept vorzulegen. In zwei Monaten wisse man hoffentlich mehr, meint der Projektleiter. Sicher aber sei, dass das Gebäude nur umgebaut und nicht abgerissen werde.

Maschinen wieder im Einsatz

Inzwischen ist die ehemalige Druckerei praktisch leergeräumt. Ein Liquidator hat den Grossteil des Inventars veräussern können. Zwei der drei Rotationsdruck-Maschinen mit ihren 16 Druckwerken (Neuwert: rund fünf Millonen Franken) gingen an zwei Akzidenzdruckereien (Prospekte und Broschüren) in Belgien, und die dritte etwas ältere Maschine in ihre Einzelteile Ofen, Falz und Druckwerke zerlegt. Diese sind nun offenbar «verstreut über die ganze Welt» wieder im Einsatz. Der Rest wurde zu Brennschrott eingeschmolzen und verkauft. (Landbote)