Wülflinger Industriegebiet ist mehr als «okey»

Gute Laune trotz schlechten Wetters gestern Morgen auf dem Acker am Rand des Industrie­gebiets Niederfeld. Ein Bekenntnis zum Werkplatz Schweiz sei der geplante Neubau, hiess es, es habe Mut gebraucht – dann wurden fröhlich die Schaufeln inden Boden gerammt, und wer es draufhatte, hantierte kurz am Bagger, bevor es zum Apéro in die Brauerei Euelbräu vis-à-vis ging.

Die Fakten zum Neubau: Der Zürcher Maschinenbauer Okey (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Opferberatungsstelle) zieht seine drei Standorte in Zürich-Seebach, Bülach und Liechtenstein in Winterthur zusammen. Das bringt der Stadt40 neue Arbeitsplätze und fünf Lehrstellen, die Gesamtinvestitionen betragen etwa 20 Millionen Franken. Das seit gut 80 Jahren bestehende Unternehmen ist in den Bereichen Verzahnungstechnik (zum Beispiel Fertigung von Zahnrädern und Antriebswellen) sowie Grossteilebearbeitung (unter anderem Bearbeitung von Zylinderblöcken) tätig.

Pluspunkt: Die gute Lage

Den Ausschlag zugunsten von Winterthur hat die Lage gegeben, wie Geschäftsführer Luzi Boni­fazi am Rand des Spatenstichs sagte. Man habe die verschiedenen Standorte lange zusammenlegen wollen und nun den geeigneten Ort gefunden. Für die Belegschaft in Zürich und Bülach liege das Gebiet beim Wülflinger Bahnhof ideal; von den fünf Angestellten in Liechtenstein nehmen zwei den längeren Arbeitsweg auf sich, einer nicht, und zwei Personen werden pensioniert.

Der Bezug des Neubaus ist ab März 2018 geplant. Der Umzug hat es in sich, denn die in der Produktion eingesetzten Maschinen wiegen zum Teil 40 bis 60 Tonnen, wie Bonifazi sagt. Sie müssen vor dem LKW-Transport zerlegt werden. Die fertigen Produkte der Firma verlassen das Haus ebenfalls auf dem LKW, kleinere Artikel auch im Postpaket.

Das Niederfeld boomt: Gleich neben der Fabrik von Okey mit einem Volumen von 60 Ein­familienhäusern will die Klotener Daimler-Tochter Evobus ein noch grösseres Vertriebs-, Reparatur- und Ersatzteilzentrum für ­Linienbusse und Reisecars errichten. Schon fertig ist der Neubau des Garten- und Sportplatzbauers Göldi. Doch es gibt auch Leerstände: Seit über einem Jahr geschlossen ist die Abfallsammelstelle der Firma Häusle; dem ­Vernehmen nach steht das Grundstück zum Verkauf.

Ohne den Standortförderer

Der Zuzug von Evobus soll 100 neue Arbeitsplätze bringen, zusätzlich zu den 40 Jobs bei Okey. Die Hilfe des Standortförderers habe man nicht benötigt, sagt Geschäftsführer Bonifazi, sondern das Bauland selbst gefunden. (gu)