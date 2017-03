Wurst-Test, ein Spiel ohne Grenzen

Er kam, sah und siegte, der Metzger Enrico Buffoni aus Illnau. Gleich bei der ersten Teilnahme an der Winti-Wurst-Prüfung nahm er den Siegerpokal mit in seine Metzgerei. Seine Konkurrenten am Donnerstagabend im Holzchalet vor den Eulachhallen waren die Metzgereien Jucker aus Kollbrunn, Brunner aus Turbenthal, Würmli aus Elgg und Gundetswil, Boos aus Flaach (die letztjährige Gewinnerin) und Gubler aus Winterthur. Sechs Metzgereien waren mit dabei, vor Jahren waren es zwanzig gewesen.

Organisator der überlokalen Wurstprüfung ist Peter Gubler, seines Zeichens zwar nicht mehr Chef der Metzgerei, die seinen Namen trägt, aber noch immer Präsident des Vereins «Freunde der regionalen Metzgerschaft Winterthur» mit Büroadresse an der Schlachthofhofstrasse. Seit 128 Jahren gibts diesen Verein, und seit 21 Jahren den Wursttest. Weil die Gubler-Würste mittlerweile nicht mehr in Winterthur gefertigt werden und der letzte wirkliche Winterthurer Metzger, Sandro Lotti aus Veltheim, nicht mehr an der Prüfung mitmachen will, ist die Winti-Wurst ein rein regionales Produkt geworden.

Routiniers und Rookies

Den Testessern war das wurst. Zu zwölft sassen sie auf dem Podium, manche von ihnen alte Hasen, andere frisch und unverbraucht. Zu den erfahrensten Testessern gehören etwa Nationalratspräsident Jürg Stahl («schon 17 Mal dabei»), Jean-Pierre Mosimann («Wurstvater»), Stadtpräsident Michael Künzle («immer noch Mike») und Ulrich Bernold («Grill-Ueli»).

Zum ersten Mal dabei waren Caroline Weilenmann (Miss Oktoberfest 2016), Brigitte Borsani (Kindergärtnerin im Neuwiesenquartier mit Lieblingsfarbe Pink), die Sportler Lisa Kurmann (Leichtathletin) und Adi Wichser (Eishockeyspieler) sowie die jungen Unternehmerinnen Zuzka Griesbach (Handtaschen) und Seraina Mastai (Comestibles).

«Unser Handwerk geht niemals unter»Aus der Metzgerhymne

In Pärchen schnitten die älteren Männer den jüngeren Damen Rugeli ab von den Würsten, die gereicht wurden, und gemeinsam beurteilten sie das Aussehen (schön gebogen, prall, rauchfarbig?), das Schnittbild (keine Luftlöcher), den Biss (nicht weich und nicht wässrig) sowie natürlich und vor allem den Geschmack. Auch dem Publikum an den Tischen wurden Wurstscheiben zum Bewerten gereicht.

«Kamerade wämmer sii»

Die Politiker auf dem Podium sagten, als die schlagfertige und muntere Moderatorin Regula Elsener mit dem Mikrofon zu ihnen kam, Sätze wie diese: «Ich habe oft Lust auf eine Wurst und bin stolz darauf, dass dieses Handwerk in Winterthur weitergegeben wird». Das Metzgerchörli Zürich sang «Kamerade wämmer sii» und die Metzgerhymne (Strophe 1: «Unser Handwerk geht niemals unter», Strophe 3: «Jedes Mädel hat Verlangen, ein jedes Mädel hat den Metzger gern»).

Dann gab Regula Elsener die Gewinner bekannt: Platz vier bis sechs erwähnte sie nicht namentlich: «Platz drei geht an die Metzgerei Gubler, Silber an die Gebrüder Jucker, und die beste Winti-Wurst 2017 kommt von der Metzgerei Buffoni. Gratulation!»

(Der Landbote)