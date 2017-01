Zack, bumm! Im Zappa Doing rumpelts

Schundliteratur und Schmuddelzeug! Dieses Image haben Comics heute nicht mehr. Und doch gebe es, erzählt René Brügger, hin und wieder Damen, die für ihre Enkelkinder etwas suchen würden und zum ersten Mal in ihrem Leben einen Comic in Händen hielten.Brügger ist der Winterthurer Comicpapst schlechthin. Als er 1987 sein Geschäft Zappa Doing in der Neustadtgasse eröffnete, tat er das als Comicsammler. Er hat einige Perlen angehäuft und ist mit bald 62 Jahren nun auch daran, die Schatzkiste zu leeren. Kürzlich habe er an einer Börse die Nummer 1 des deutschsprachigen «Superman»-Hefts verkauft. Es brachte gut 200 Franken ein.

«Ordnung kann nie schaden»

Und nun lässt er auch sein liebstes, längst erwachsenes Kind los, den Comicshop. Vor zwei, drei Jahren hätten sie erstmals über eine Übergabe des Geschäfts gesprochen, erzählt Agi Schnyder, die seit bald elf Jahren im Zappa Doing arbeitet. Brügger spielte mit dem Gedanken, gelegentlich aufzuhören, sie wollte unbedingt weitermachen, besorgte sich das nötige Geld und ist seit Neujahr nun die neue Chefin im Laden.

Derzeit wird entrümpelt, Altes wird ausverkauft, damit auch Neues wieder Platz hat, aber im Grunde bleibt der Laden, was er war: eine Fundgrube für Fans und Laien jeden Alters. Der Umbau scheint heftig, ist aber sanft und soll vor allem mehr Ordnung ins Geschäft bringen. «Das kann nicht schaden», findet Brügger, «ich schaffte es nie.»

«Ich bin jetzt in einem Alter, wo man beginnen muss, loszulassen.»



René Brügger,

30 Jahre lang Chef von Zappa Doing

Agi Schnyder hatte sich ursprünglich zur Lehrerin ausbilden lassen, merkte aber schnell, dass ihr das Bücherbusiness mehr zusagte. Zum Comicjob kam sie eher zufällig. Ist der Comichandel ein verlässlicheres Geschäft als der Buchhandel, der unter der Onlinekonkurrenz leidet? «Auch in unserem Bereich gibts das Internet, klar, aber wir verlieren von der Menge her nicht so viel», sagt Schnyder. «Viel mehr zu schaffen macht uns der Eurokurs, der den Umsatz drückt», ergänzt Brügger. «Einen ‹Spirou›-Band verkauften wir vor fünf Jahren für 17.90, jetzt noch für 12.90 Franken.»

Spirou, Tim und Struppi, Asterix, Lucky Luke – das sind die Longseller, die immer gefragt werden. Neuerscheinungen in Deutsch gibts etwa 150 pro Monat, 60 davon sind japanische Mangas. «Wir nehmen möglichst viel ins Angebot», sagt Schnyder, «nach Möglichkeit sogar alles.»

Natürlich haben der alte Chef und die neue Chefin auch persönliche Favoriten und Vorlieben. Sie mag die neue Art frankobelgischer Comics sehr sowie Graphic-Novels. Brügger sagt, er liebe surrealistische und schön gezeichnete Bände. Ein Stichwort zum Googeln hierzu: Schuiten.

Brügger übrigens verlässt zwar den Chefposten, nicht aber das Untergeschoss an der Obergasse 5. Dort wird er unter dem Namen «Der Archivar» weiter Comics verkaufen, Vinylplatten, Trivial­literatur sowie Sammelstücke. Seltene Dinge für Fans und Freaks, aber auch simple «Donald-Duck»-Hefte aus zweiter oder dritter Hand. Auch seine eigene Sammlung will er dezimieren: «Ich bin jetzt in einem Alter, wo man langsam beginnen muss, loszulassen.» (Der Landbote)