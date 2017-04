Zwei 22-jährige Männer nach Auseinandersetzung verletzt

Kurz nach 2 Uhr am Freitagmorgen hatte eine Gruppe junger Männer eine Auseinandersetzung in einem Club an der Unteren Vogelsangstrasse. Im Bereich der Toiletten kam es vermutlich zu einem verbalen Disput zwischen zwei 22-Jährigen Männern und einer oder mehreren Personen, wie die Stadtpolizei Winterthur berichtet.

Kurze Zeit später wurde der eine 22-Jährige durch eine Gruppe massiv tätlich angegangen. Sie schlugen ihm mehrmals ins Gesicht, so dass er ein paar Zähne verlor. Er erlitt zudem diverse Prellungen. Sein Begleiter wurde etwas später vermutlich durch dieselbe Personengruppe attackiert. Dabei wurde er an der Nase und dem linken Ohr verletzt. Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden.

Zeugenaufruf

Personen, die zum Vorfall bzw. zur Täterschaft oder zur Gruppe Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur zu melden.