Zwei mutmassliche Einbrecher verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich konnte gestern zwei international gesuchte Einbrecher verhaften. Wie die Polizei schreibt, kontrollierten Beamten am Donnerstagmorgen in einem Hotel in Winterthur zwei Gäste. Dabei wurde festgestellt, dass beide Männer international ausgeschrieben und mit Einreisesperren in den Schengenraum belegt waren; sie wurden verhaftet.

Grosse Mengen Bargeld und Schmuck gefunden

Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung im Hotelzimmer konnten mehrere zehntausend Franken Bargeld sowie Schmuck sichergestellt werden. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Wertsachen im Zusammenhang mit Einbrüchen in den Kantonen Zürich und Thurgau stehen könnten.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 18- und 19-jährige albanische Staatsangehörige. Im Anschluss an die polizeilichen Befragungen werden sie der Staatsanwaltschaft zugeführt. (huy)