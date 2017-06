Zwölf Dates in einer Stunde

Kein Ausgang, keine Uni, keine Schule. Dafür viel um die Ohren. Da lernt man nicht mehr so leicht potentielle PartnerInnen kennen. Wer fix in die Arbeitswelt eingebunden ist, kann ein Lied davon singen. Welche Optionen bleiben also? Man kann auf einen glücklichen Zufall hoffen, auf Online-Partnervermittlungen oder: Speed-Dating.

Letzteres ist wohl die exotischste Möglichkeit. Vielleicht schickten mich die Landbote-Leser deshalb zum Speed-Dating- Event im Cotton Corner. Kurz vor dem Anlass aber teilte mir Organisator Metin Keller mit: Der Abend ist abgesagt. Viel zu wenig Frauen. Da der Winterthurer Metin mit seiner Plattform «Pech und Schwefel» auch in anderen Schweizer Städten Speed-Datings organisiert, machte ich mich ein paar Tage später auf den Weg nach Zürich in die Hotel-Lobby des Rigihof zum Anlass für 25 bis 35-Jährige.











«Die Small-Talk- Klassiker Wetter, Beruf und Alter dominieren das Gespräch. Nur einmal wird es so richtig tiefgründig.» «Es ist ein Schaulaufen. Alle haben sich herausgeputzt. Mann trägt Kittel und sommerliches Hemd, Frau ist gut geschminkt.» «Bei vielen Dates erschöpfen sich die Gesprächsthemen. Peinliches Schweigen füllt den Saal. Nur eine Frau kichert wie zu Primarschulzeiten.» «Um die Stimmung aufzulockern stehen Bier und Weisswein à discretion bereit. Viele Date-Willige gönnen sich zwei Gläser parallel, oder zumindest schnell nacheinander.»







Bevor ich nach Zürich ging, wollte ich wissen, ob Winterthurer Single-Frauen tatsächlich speed-date-müde sind. Ich lud die Dating-App Tinder runter, um in der Umgebung Winterthur nachzufragen, was Frau von Speed-Dating hält. Zuerst erlitt mein Selbstvertrauen einige Kratzer ob der wenigen «Matches».

Aber immerhin: die paar «Matches» bestätigten dann, dass sie Speed-Dating «eher weniger toll», «nicht cool» oder «sehr einschränkend» finden. Die befragten Frauen waren zwischen 21 und 25. Vielleicht ist es das Alter oder das anonyme Zürcher Grossstadtleben, vielleicht schlicht Zufall: Doch in Zürich meldeten sich genug Frauen an.

Spannung am Anfang

Lobby Hotel Rigihof: Zwölf Frauen warten auf zwölf Tische verteilt. Auf jedem liegt eine – schon etwas angetrocknete – Rose. Die Frauen sind geschminkt, aber nicht «aufgetakelt». Man scheint auf Authentizität zu setzen. Ebenso die 13 kittellosen Männer, die – noch von den Frauen getrennt – letzte Instruktionen von Organisator Metin erhalten.

An diesen zwölf Tischen soll im Idealfall Liebe entstehen.

Exakt fünf Minuten Zeit hat man, um sich kennenzulernen. Danach klingelt die Glocke und man muss auf der Karte verdeckt ein «Ja» oder ein «Nein» ankreuzen. Die Männer wechseln dann zum nächsten Tisch. Wenn beide ein «Ja» setzen, werden später die Mail-Adressen vermittelt.

Die Anspannung ist spürbar. Trotzdem schnellt der Geräuschpegel sofort in die Höhe, als die erste Runde eröffnet ist. Und das wird sich die nächste Stunde durchziehen – nichts von peinlicher Stille. «Fünf Minuten kann man noch mit jedem plaudern», sagt Sarina (*alle Namen sind geändert). Worüber denn? «Mit einem Mann habe ich nur über die KESB gesprochen», schmunzelt sie. Doch die meisten Themen seien weniger speziell: «Am meisten wird schon über Beruf, Hobbies und Wohnort gesprochen».

Organisator Metin Keller läutet die Glocke, wenns Zeit ist zum Partner-Wechsel.

Gute Themen sind jedoch nicht alles: «Fast wichtiger ist die Körpersprache», sagt Clara. Sie findet Speed-Datings effizient, besucht sie oft: «Man merkt sehr schnell, ob jemand in Frage kommt.» Die 31-Jährige treibt viel Sport, hat einen Vollzeitjob und weder Zeit noch Lust für Online-Dating.

Kaum Alkohol

Ein Mann muss immer aussetzen. In der Wartelounge frage ich, was sie sich erhoffen. «Ich habe null Erwartungen», sagt Tom, «doch natürlich bin ich hier, um Frauen kennenzulernen». Er ist ein zurückhaltender Typ. Er habe kaum Gelegenheit, jemand Neues zu treffen, da er keine Lust mehr auf Ausgang hat.

So geht es auch Rolf. Seine Erwartungen sind höher als Toms: «Nach vier Jahren als Single möchte ich wieder eine Beziehung», sagt der Deutsche, der seit gut vier Jahren in Zürich wohnt.

Eine gewisse Seriosität ist allen anzumerken, vielleicht trinkt darum praktisch niemand etwas Alkoholisches, obwohl ein Startdrink in den 50 Franken Teilnahmegebühr inbegriffen ist.

«Verzell, wer bisch du so?»Beliebte Einstiegsfrage

«Wie beginnt denn so ein Gespräch?», frage ich die Männer. Hier ist der Tenor: Wenn möglich, etwas Spontanes, auf die Situation bezogenes. «Eine hatte zum Beispiel einen speziellen Namen. Das war ein Aufgelegter», sagt Ron, der nach vier Jahren Pause wiedermal ein Speed-Dating besucht. Er hatte noch einen Gutschein. Nicht immer empfinden die Gesprächspartner dasselbe als originell.

Beim Speeddating herrscht eine lockere Atmosphäre. Selbstverständlich dürfen die passenden Blumen nicht fehlen, wo potentiell Liebe im Spiel ist.

Die Frau mit dem speziellen Namen zum Beispiel verrät mir später, als einige auf der Sonnenterasse noch etwas trinken: «Sicher fünf machten den gleichen Spruch über meinen Namen». Ihre Anforderungen seien aber auch hoch: Sie mag weder Nervöse, noch Selbstdarsteller. «Doch das gab es leider nicht allzu selten», lacht sie. In der Wartelounge der Männer betont man auch, dass man keine Bewerbungs-Spotts senden wolle. «Manchmal ist das aber gar nicht so einfach» sagt Tom: «Einige fragen als Erstes: 'Verzell, wer bisch du so?' Da muss man fast seinen CV runterrattern».

Die Krux mit dem Kreuz

Auch die meisten anwesenden Frauen haben sich angemeldet, weil es ihnen ernst ist. Doch erzwingen will man nichts. «Es waren nicht so meine Typen», sagt Larissa, aber es habe Spass gemacht, «mit einem würde ich gerne mal ein Bier trinken – mehr aber nicht».

«Letzten Monat gab es einen Heiratsantrag»Metin Keller

Organisator Speed-Dating

Es gibt durchaus Frauen, die mit mehr Begeisterung auf das eine oder andere Kurzdate zurückblicken – aber mehr als ein bis zwei Ja-Kreuzchen haben die wenigsten gesetzt. Ganz im Gegensatz zu vielen Männern, die sicher zur Hälfte der Frauen «Ja» sagten. «Es ist fast immer so, dass Männer mehr Ja’s setzen», sagt Metin.

Er muss es wissen, denn er organisiert seit zehn Jahren solche Dating-Events – als Hobby. «Verdienen lässt sich damit nichts. Es macht einfach Spass, Leute zusammenzuführen», sagt er. Er könne zwar nachher nicht weiterverfolgen, wie viele Beziehungen tatsächlich entstehen, doch Metin ist sicher, dass es ab und zu klappt. «Gerade letzten Monat gab es einen Heiratsantrag», sagt er, «und wir wissen auch von Speed-Dating- Babies».

Fazit Speed-Dating: Erstaunlich lockere Stimmung, nicht beschämt, nicht betrunken, nicht aufgemotzt. Zwar nicht der Ort um zu philosophieren, trotzdem eine effiziente Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen.

