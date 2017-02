Bunt gemischter Zahlensalat zur Stadtratswahl

7 Sitze gibt es im Winterthurer Stadtrat. Einer davon muss jetzt neu besetzt werden, weil Matthias Gfeller (Grüne) im Zuge der Wärmering-Affäre aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Die bisherige Sitzverteilung unter den Parteien ist folgendermassen: Je zwei Sitze halten SP und FDP, je einen Stadtrat stellen SVP, Grüne und CVP. Die Grafik zeigt zurück bis ins Jahr 1960, welche Parteien wie stark im Stadtrat vertreten waren.

Wähleranteil im Gemeinderat nach Parteien.

7 Politiker haben seit 1922 das Amt des Stadtpräsidenten inne gehabt (in der Grafik unten mit gelber «Krone» markiert). Das Stadtoberhaupt war jahrezehntelang Mitglied der Demokraten. Nach dem Zusammenschluss der meisten Demokraten mit den Freisinnigen zur FDP, führte ab 1990 noch Martin Haas für die FDP die Tradition fort. 2002 wurde mit Ernst Wohlwend erstmals ein Sozialdemokrat Stadtpräsident, 2012 übernahm Michael Künzle (CVP). Am längsten im Amt als Stadtpräsident waren Hans Rüegg (Demokrat, 27 Jahre von 1939 bis 1966) und Urs Widmer (als Demokrat gewählt, später FDP, 24 Jahre Stadtoberhaupt von 1966 bis 1990).

Die Winterthurer Stadträte seit 1960. (Für eine vergrösserte Ansicht hier klicken.)

2 Jahre dauerte die kürzeste Amtszeit eines Stadtrats. Karl Ketterer eroberte 1968 in einer Ersatzwahl einen Sitz der Sozialdemokraten für den Landesring der Unabhängigen. In der Gesamterneuerungswahl 1970 wurde er jedoch sogleich wieder abgewählt. Ketterer (1911 bis 1977) arbeitete beim Migros-Genossenschaftsbund und war unter anderem vier Jahre lang Direktor von Migros-Türk in Istanbul. In Winterthur gründete er 1961 den türkischen Verein Türkgücü, kämpfte für die Alkohol-Abstinenz und setzte sich unter anderem für den sozialen Wohnungsbau ein.

46 Stadträte gab es in Winterthur, seit die Stadt 1922 durch die Stadtvereinigung in der heutigen Form entstand. Damals wurden die Dörfer Oberwinterthur, Seen, Töss, Wülflingen und Veltheim zu Stadtkreisen eingemeindet. Wie die Kegel-Grafik zeigt, waren von den 46 bisherigen Stadtratsmitgliedern 6 Frauen (Quote von 13 Prozent). Seit Einführung des Frauenstimmrechts im Jahr 1971 beträgt dieses Verhältnis 20 Männer zu 6 Frauen (23 Prozent). Die erste Frau, Aurelia Favre (SP), wurde 1994 Stadträtin.

Der Frauenanteil im Stadtrat seit der Eingemeindung der fünf Dörfer.

31 Jahre jung war der jüngste Stadtrat bei Amtsantritt. Diesen Rekord hält – anders als man vermuten würde — nicht ein Politiker aus der jüngsten Vergangenheit, sondern Robert Bühler, der 1902 geboren und 1933 in den Stadtrat gewählt wurde. Der Freisinnige war ein Spross der Spinnerei-Dynastie aus Kollbrunn und Winterthur, deren letzte Fabrik in Sennhof letztes Jahr schliessen musste. Auch der zweite Platz in dieser Rangliste geht an einen Politiker aus der Vorkriegszeit: Emil Frei (SP), von dem weiter unten nochmals die Rede sein wird, wurde 1930 im Alter von 33 Jahren gewählt. Erst auf dem dritten Rang folgt Nicolas Galladé (SP), der 2010 als 35-Jähriger Stadtrat wurde.