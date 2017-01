«Manchmal tut es mir schon leid, den Kindern den Schnee wegzunehmen»

«Der viele Schnee, der 2017 bereits fiel, hat mir jüngst eine recht intensive Zeit beschert. Im neuen Jahr wurde ich nämlich bereits achtmal zum Winterdienst aufgeboten. Das bedeutet: Mitten in der Nacht klingelt das Telefon, und ich muss aus dem warmen Bett in die kalte und verschneite Nacht, um mit meinem Pfadschlitten Trottoirs und einzelne Quartierstrassen von Schnee und Eis zu befreien. Um vier Uhr beginne ich meinen Einsatz beim Bahnhof auf der Neuwiesenseite, sodass die ersten Pendler nicht ausrutschen. Es macht mir nichts aus, so früh aufzustehen, denn es lässt sich dann viel besser arbeiten.Um vier ist mir noch niemand im Weg und ich umgekehrt auch niemandem und die Unfallgefahr ist viel kleiner. In den letzten drei Jahren hatten wir aufgrund der Sparmassnahmen der Stadt immer erst um sieben Uhr mit Räumen begonnen. Das machte wenig Sinn, denn wir mussten so genau während der ÖV-Stosszeiten anfangen und waren dann ungefähr gegen elf Uhr mit der ersten Runde fertig, wo sowieso die meisten in ihren Büros am Arbeiten sind. Wir Winterdienstler sind alle froh, dass sich das nun wieder geändert hat.

Der Winterdienst ist folgendermassen organisiert: Die Hauptstrassen und Nebenstrassen sind Sache der Zentrale bei der Obermühle. Alle anderen Arbeiten – Fussgängerstreifen, Trottoirs, Treppen, Radwege – werden von neun Revieren aus koordiniert und erledigt.

Ich leite das siebenköpfige Team, das für das Quartier Neuwiesen zuständig ist. Drei von uns sind im Winter mit dem Pfadschlitten unterwegs, die anderen vier zu Fuss – mit Schneeschaufel und Salzkessel. Doch die grösste Zeit unserer Arbeit verbringen wir nicht mit Schneeräumen und Salzen, sondern generell mit dem Strassenunterhalt: Abfallkübel leeren, Schlaglöcher und Baustellenlöcher beseitigen, Randsteine flicken, Büsche und Böschungen bei Gewässern unterhalten, und im Herbst gehen wir den Leuten mit unseren Laubbläsern auf den Keks. Ich mache das seit sechs Jahren und finde meinen Beruf nach wie vor vielseitig. Zuvor habe ich zwei Lehren als Tiefbauzeichner und Strassenbauer absolviert und danach zehn Jahre als Strassenbaupolier in der Privatwirtschaft gearbeitet.

Der Winterdienst ist also eine von vielen Aufgaben, die ich habe. Er gehört einfach dazu. Es sind zwar sehr strenge Tage – Elf-Stunden-Arbeitstage sind nichts Ungewöhnliches –, aber ich mache es gerne. Du musst im Winter halt zuerst den Wetterbericht anschauen, bevor du in den Ausgang gehst, aber dafür kannst du unter wunderschönen Bedingungen arbeiten: Ich mag generell Winter und Schnee. Mutterseelenallein draussen zu sein, in der besonderen Stille, die durch den weissen Teppich auf den Strassen entsteht, das macht schon Freude. Aber es ist halt mein Job, diesen Teppich zu beseitigen und aus weissem Pulver braunen Matsch zu machen. Besonders wenn ich tagsüber dafür verantwortlich bin, dass Eltern, die ihre Kinder auf dem Schlitten ziehen, plötzlich keinen Schnee mehr unter dem Schlitten haben, tut es mir schon ein bisschen leid, dass ich ihnen den schönen Schnee wegnehme. Aber dafür bewahre ich vielleicht andere Menschen vor einem üblen Sturz.

Generell finde ich es schön, einen Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Klar, man kann es nicht allen recht machen: Der Hündeler hätte am liebsten gar kein Salz auf der Strasse, der Vollblut-Velofahrer möchte dafür möglichst jede vereiste Stelle geräumt haben. Ich habe für beide Verständnis und finde es darum gerade gut, dass mir die Politik vorgibt, was wir zu tun haben. Obwohl, manchmal habe ich schon auch ökologische Bedenken: Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Salz wir genau jährlich verbrauchen. 700 Tonnen stadtweit sind es aber locker, wenn man bedenkt, dass alleine meine Truppe pro Einsatz fast zwei Tonnen streut. Das ist schon eine rechte Menge. Doch Alternativen gibt es wenige, und wer weiss, wie viele Unfälle sonst passieren würden. Ich selbst habe nämlich schon am eigenen Leib erfahren, wie schnell etwas schiefgehen kann. Anfang Jahr bin ich ganz am Schluss meines Einsatzes mit dem Pfadschlitten auf eine vereiste Stelle geraten – vielleicht die letzte, die ich noch nicht gesalzen hatte – und bin prompt in ein parkiertes Auto reingeschlittert.» (Landbote)