Ich nahm am 5. Dezember 2003 an jener denkwürdigen Pressekonferenz im Casino teil, die den wohl grössten Absturz einer Winterthurer Firma einläutete: Ein Familienunternehmen, das in seinen besten Zeiten mit 4,5 Milliarden Franken Umsatz selbst den Rieter-Konzern um rund die Hälfte übertraf und mit seinem lange erfolgreichen knallharten Geschäftsgebaren wenig Sympathien, aber viel Respekt erzeugt hatte, wurde nach dem Wegziehen des Schleiers durch den als «Sanierer» angestellten Hans Ziegler zum Schandfleck.

Und der auch im «Landboten» lange als «Patriarch» gehätschelte Hugo Erb entpuppte sich im Verlauf der folgenden Gerichtsverfahren als Hauptschuldiger für alle die betrügerischen Verschleierungsübungen zum Nachteil der (zu) lange gutgläubigen Banken. Nur: Er konnte nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, weil er gerade genügend Zeit herausgeschunden hatte, um noch in allen Ehren begraben zu werden.

Verantwortlich waren dann die Söhne – wobei der jüngere Christian als Diskuswerfer und Kugelstösser sich immer mehr für den Leistungssport interessiert hatte und es bis zu einem Schweizer Rekord und einer Olympiateilnahme brachte. 1994 baute er mit seinem Auto einen schlimmen Selbstunfall, der ihn für den Rest seines Lebens in den Rollstuhl zwang. Vielleicht trugen diese Umstände dazu bei, dass sein Einfluss auf die Geschäftsführung – und damit auch sein Verschulden – von den Gerichten als strafrechtlich viel weniger relevant eingeschätzt wurde.

In den Fokus rückte damit der ältere Bruder. Rolf Erb liess bald erkennen, dass ihm jedes Mittel recht war, das schuldnerfreundliche Schweizer Konkursrecht mit teuren Anwälten, juristischen Tricks und prinzipiellen Berufungen bis vor Bundesgericht auszureizen. Rolfs Taktik bestand in den zwölf folgenden Schlossherrenjahren auf Schloss Eugensberg darin, alle Betrügereien zum Nachteil der Gläubiger dem Vater und seinem Buchhalter in die Schuhe zu schieben, seine angeschlagene Gesundheit für die Verschiebung von Verfahren zu benutzen und schliesslich den Strafantritt mit dem dreisten Argument zu verhindern, das Bundesgericht sollte auf seine Suizidgefährdung Rücksicht nehmen. Was die Richter in Lausanne mit der Begründung ablehnten, es dürfe nicht dazu kommen, dass eine solche Selbstgefährlichkeit zu einem gängigen letzten Verteidigungsmittel von Verurteilten und deren Anwälten werde.

Am Samstag ist Rolf Erb nun auf Schloss Eugensberg gestorben – unmittelbar vor dem nun wirklich nicht mehr abzuwendenden Umzug für sieben Jahre in eine Gefängniszelle. Diese Zeitverhältnisse sprechen dafür, dass er seine letzte «Drohung» wahrgemacht hat und nicht eines natürlichen Todes gestorben ist.

Dieses Ende der Erb-Pleite ist ein Ärgernis, weil es das Vertrauen in den Rechtsstaat und in eine mit Anstand praktizierte Marktwirtschaft untergräbt. Immerhin: alle jene, welche nun wieder einmal die Kleinen gehängt und die Grossen laufen gelassen sehen, sollten bedenken, dass die Existenz Rolf Erbs trotz Schloss und versteckten Reserven die eines weitherum Verfemten war und dass niemand weiss, wie gross seine untergründige Angst vor dem Unausweichlichen war.

Der Zufall wollte es, dass ich vergangenen Sonntag Christian Erb am Rand seiner Villa in Rüdlingen traf. Eine Frage nach dem Umzug seines Bruders verstand er nicht: Rolf sei doch in den Skiferien in St. Moritz – und überhaupt: Der Bruder habe den Kontakt mit ihm abgebrochen. (Landbote)