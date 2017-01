...und dann sagt das Lichtsignal: «Danke, es wird gleich grün»

Die Stadtpolizei hat guten Grund, etwas Neues zu erproben. Die gelben Drücker, mit denen man als Fussgänger beim Lichtsignal um grünes Licht bittet, haben ihre Tücken. «Wenn es sehr kalt ist wie in diesen Tagen, frieren die mechanischen Geräte manchmal ein und funktionieren nicht mehr richtig», sagt Christian Brunner, der Chef Verkehrslenkung bei der Stadtpolizei.

Man suchte also ein neues Produkt, das auch bei Kälte funktioniert. Und man fand eines, das noch andere Vorteile mit sich bringt: Es hat einen Taster, der auf Berührungen selbst mit behandschuhten Fingern reagiert, es lässt sich an Lichtsignalanlagen mit unterschiedlicher Stromspannung anschliessen, es ist billiger als die bisherigen, und es hat ein intelligentes Innenleben.

Individuell programmierbar

Dieses Innenleben lässt sich für die jeweiligen ortsspezifischen Anforderungen und Bedürfnisse programmieren. Das Gerät spricht jeden beliebigen Satz, den man ihm einspeist, die Lautstärke der Stimme und des Piepsers lassen sich varieren, das Volumen lässt sich auch automatisch an den Pegel der Strassengeräusche anpassen, und all das lässt sich zeitlich steuern. Gestern haben vier Stadtpolizisten das erste Gerät dieses Typs beim Pflegezentrum Oberi den Medien präsentiert als «erstes sprechendes Lichtsignal der Schweiz».

«Blinde nehmen nicht nur Informationen der Ampel wahr, sondern hören auch genau, was der Verkehr macht.»



Zina Indermaur

Berührt man den Taster, sagt dieses Signal-Anforderungsgerät (so heissen die Dinger offiziell): «Danke, es wird gleich grün.» Dann vergehen ein paar Sekunden, bevor der rollende Verkehr rot und der Fussgänger grün hat. Sehbehinderte Personen drücken nicht auf den Taster, sondern (das ist schon bei den heutigen Geräten so) auf einen Knopf unten am Gerät. Wird das Signal grün, ertönt auch ein akustisches Signal, ein Piepsen, das den Sehbehinderten anzeigt loszugehen.

«Ich weiss, dass es grün wird»

Wozu die Stimme mit der Durchsage, es werde gleich grün? Hilft das einer blinden Person? «Nein, das ist eine Spielerei. Denn wenn ich drücke, nehme ich ja an, dass es bald grün wird», sagt Zina Indermaur. Sie ist blind und war mit ihrem Führhund Whiskey extra aus Romanshorn gekommen, um der Aktivierung des sprechenden Lichtsignals beizuwohnen. Und sie stellt sofort fest, dass die beiden neuen Geräte beidseits der Stadlerstrasse nicht an derselben Stelle montiert sind.

Hilfreich wären für Blinde Angaben zur Art der Kreuzung und zur Fahrbahnbreite, sagt Indermaur. Diese Informationen sind in Tastschrift am Gerät angebracht. Eine blinde Person achte ohnehin nicht bloss auf die Informationen, die von der Ampel ausgehen, sagt Indermaur, sondern man höre, bevor man loslaufe, auch genau hin, ob ein Auto abbremse und stoppe.

Der neue Taster mit Sprechstimme am Lichtsignal beim Pflegeheim Oberi läuft jetzt in einer Testphase. Sollte sich das Gerät bewähren, will die Stadtpolizei überall, wo Anlagen neu installiert oder alte revidiert werden , diesen Typ wählen. Über die Kosten gab gestern niemand Auskunft; nur soviel war zu erfahren: «Die Geräte sind günstiger als die jetzigen aus der Schweiz.» (Der Landbote)