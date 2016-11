Streik bei Eurowings in Düsseldorf und Hamburg begonnen

Passagiere der Eurowings müssen sich auf Flugausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Fluggesellschaft empfahl allen Reisenden, sich auf der Internetseite des Unternehmens zu informieren, ob ihr Flieger abhebt. Die Gewerkschaft und das Unternehmen streiten ums Geld und weitere Verbesserungen für das Eurowings-Kabinenpersonal.

Nach Angaben der Airline standen in Hamburg am Dienstag 19 Abflüge und 19 Ankünfte von Eurowings-Maschinen auf dem Flugplan. Betroffen wären über 4000 Passagiere, falls die Flüge komplett ausfallen sollten, hiess es beim Flughafen. In Düsseldorf waren laut Eurowings 44 Starts und 44 Landungen geplant.

Verbesserung für Beschäftigte gefordert

Verdi fordert für rund 460 Kabinenmitarbeiter von Eurowings eine Anhebung der Gehälter und Funktionszulagen von sieben Prozent, 500 Euro Zulage für die Kabinenleitung und weitere Verbesserungen für die Beschäftigten. Die letzten Verhandlungen am 11. November endeten ergebnislos, ein neuer Termin ist nicht vereinbart.

Bereits im Oktober war es bei der Lufthansa-Tochter zu Streiks gekommen, die allerdings von der Gewerkschaft Ufo ausgerufen worden waren. Die beiden Gewerkschaften konkurrieren um die Vertretung der Kabinenbeschäftigten. Der Eurowings-Vorstand will mit beiden Gewerkschaften gemeinsam verhandeln. Das lehnt Verdi ab.

Lufthansa-Streik am Mittwoch

Am Mittwoch könnte es für Flugreisende noch schlimmer kommen. Dann wollen die Piloten des Eurowings-Mutterkonzerns Lufthansa streiken - und den Flugverkehr der Airline weitgehend lahmlegen, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ankündigte. Betroffen seien alle Flüge aus Deutschland.

