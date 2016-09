China Construction Bank kooperiert enger mit SIX

Dies geht aus einer Mitteilung der Finanzinfrastrukturanbieterin SIX Securities Services vom Dienstag hervor. SIX Securities Services unterstütze die CCB bei der Bereitstellung von Finanzprodukten für die Schweizer Finanzindustrie.

Den Angaben zu Folge wird die Schweizer Niederlassung der CCB demnächst auch sogenannte Repo-Geschäfte auf der neuen Plattform der SIX tätigen. Damit kann sich die CCB künftig mit Liquidität der Schweizerischen Nationalbank (SNB) versorgen. Bereits heute wickelt die CCB zudem ihre Zahlungen in Franken und Euro über die Infrastruktur der SIX ab.

Die China Construction Bank ist die zweitgrösste Bank Chinas und hat eine wichtige Funktion bei der Internationalisierung der Währung Renminbi. Als erste chinesische Bank eröffnete sie im Januar in Zürich eine Filiale.

