Super League – 1:5 – die Grasshoppers lassen sich in Basel gehen Bei ihrer zweiten Niederlage der Saison sehen die Zürcher zweimal Rot – und verlieren auch noch Stammgoalie Moreira verletzt. Florian Raz

Bitterer Nachmittag für Justin Hammel: Mit GC verliert der eingewechselte Goalie gleich mit 1:5. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Fünf Gegentore, eines davon nach einer Slapstickeinlage, zwei Platzverweise, ein verletzter Stammgoalie: Schlechter hätte der Ausflug der Grasshoppers zu FC Basel kaum verlaufen können. Es war eine Mischung aus Schläfrigkeit, fehlender Qualität und Pech, die zur 1:5-Niederlage führte.

Kaum eine Minute war gespielt, da schossen die Basler ein erstes Mal auf das Tor der Zürcher. Kurz darauf waren die Gastgeber bereits in Führung. Dan Ndoye durfte nach einer Ecke treffen, bei der die gesamte GC-Abwehr geistig noch in der Garderobe weilte (3. Minute).

Es wurde danach nicht besser. Nicht einmal ein sehr nett gepfiffener Foulpenalty konnte das Team von Giorgio Contini zurück in die Spur bringen. Zwar verwandelte Giotto Morandi souverän. Aber weil zuvor schon Andi Zeqiri getroffen hatte, war es bloss das 1:2 aus Sicht der Grasshoppers.

Matchtelegramm Infos einblenden FC Basel – Grasshoppers 5:1 (2:1)

St.-Jakob-Park. – SR Bieri. – 22’109 Zuschauer.

Tore: 3. Ndoye 1:0. 17. Zeqiri 2:0. 31. Morandi (Foulpenalty) 2:1. 59. Augustin 3:1. 68. Augustin (Foulpenalty) 4:1. 73. Burger 5:1.

FCB: Hitz; Lopez, Comas, Adams, Katterbach; Xhaka (77. Frei), Burger (77. Sène); Males (58. Millar), Diouf (45. Pelmard), Ndoye; Zeqiri (58. Augustin).

GC: Moreira (25. Hammel); Schmid, Margreitter (64. Herc), Ribeiro, Lei; Seko; Morandi (73. Loosli), Abrashi (64. Pusic), Kawabe, Momoh; Dadaschow (64. Carvalho).

Platzverweise: 71. Seko (Gelb-Rot, Foul). 81. Loosli (Rot, Foul). Bemerkung: GC ab 64. mit Dreierkette.

Diese hatten zu diesem Zeitpunkt bereits André Moreira verloren. Die Nummer 1 verletzte sich ohne Zutun des Gegners, als er einen weiten Pass schlagen wollte. Was für seinen Ersatz eigentlich ein Traumeinstand hätte sein können, wurde zum Albtraum.

Hammel ist in der Region Basel aufgewachsen, hat im FCB-Nachwuchs gespielt. Um so bitterer für ihn, dass er in der 59. Minute für die Entscheidung in der Partie sorgte. Bei einem weit geschlagenen Ball der Basler eilte er ohne Not aus dem Strafraum und fällte mit Georg Margreitter den eigenen Innenverteidiger. Jean-Kévin Augustin nahm das Angebot dankend an, sein erstes Tor für Basel erzielen zu dürfen.

Nach diesem 1:3 liessen sich die Grasshoppers gehen. Christian Herc verursachte einen Elfmeter, den wieder Augustin verwertete. Ayumu Seko sah Gelb-Rot. Und Li Lei und Tomas Ribeiro liessen sich von Wouter Burger beim 1:5 austanzen.

Dass dann auch noch Noah Loosli eine extrem hart gepfiffene Rote Karte sah? Eigentlich auch schon egal an einem völlig verpatzten Nachmittag für die Grasshoppers.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

