Langsamverkehr in Winterthur – 1,5 Millionen für 350 Meter Veloweg in Neuhegi Ein neuer Veloweg verbindet den Bahnhof Oberwinterthur mit dem Industriequartier und dem Skatepark in Neuhegi. Zudem werden neue Veloabstellplätze gebaut. Gregory von Ballmoos UPDATE FOLGT

Hier endet der Veloweg: Die südliche Unterführung des Bahnhofs Oberwinterthur. Foto: Heinz Diener

Zwischen dem Industriegebiet in Neuhegi und dem Bahnhof Oberwinterthur wird am Mittwoch ein neuer Veloweg eröffnet. Der Weg führt von der Strasse «Im Link» den Eulachpark entlang zur stadtnahen Unterführung des Bahnhofs Oberwinterthur und soll so auch den Skatepark besser an die Quartiere Talwiesen und Hegifeld anschliessen. Beim Bahnhof wurden 90 zusätzliche Veloparkplätze gebaut.