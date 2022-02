Weinland im Zweiten Weltkrieg – 1. April 1944: In letzter Sekunde dem Bombenhagel entkommen Vor 78 Jahren bombardierten US-Flieger die Stadt Schaffhausen. Im neuen Buch des Historikers Matthias Wipf kommen Zeitzeugen zu Wort. Der Weinländer Gerhard Wüst verlor damals fast sein Leben. Hermann-Luc Hardmeier

1. April 1944, vom Zürcher Rheinufer aus gesehen: Nach dem Angriff auf die Stadt Schaffhausen brennen Häuser, rechts ist der Munot zu sehen. Foto: Stadtarchiv Schaffhausen

Rauch steigt über der Munotstadt auf. Es wüten Brände, 40 Menschen sterben, und 270 bleiben verletzt zurück. Am 1. April 1944 griffen 15 amerikanische B24-Bomber des Typs Liberator die Grenzstadt an. Sie verwechselten das Ziel mit Ludwigshafen in Deutschland. Die fürchterliche Katastrophe hat sich bei vielen Schweizern eingebrannt wie bei den Amerikanern 9/11.