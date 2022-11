Sweet Home: Einfache Alltagsküche – 10 Blitz-Delikatessen Manchmal muss es schneller als schnell gehen: Wer etwas Besseres möchte als Fertigpizza, findet hier bestimmt neue Lieblinge. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Omelette mit Pilzen

Französisch und chic: Omelette mit Füllung. Foto über: The Chunky Chef

Wann immer ich in Frankreich bin, bestelle ich eine Käse-, Schinken- oder Pilzomelette mit Frites oder einem grünen Salat. Dieses einfache Bistrogericht ist auch eine gute Idee für einen Blitzzmittag oder ein schnelles Znacht. Omeletten gehören zu den schnellsten Delikatessen, die man kochen kann. Ich erinnere mich, dass es eine Weile lang in einer Kochsendung am Schluss jeweils ein Omelett-Wettkochen gab. Die zwei eingeladenen Starköche kämpften dabei um den Zeitrekord. Das müssen Sie natürlich nicht, aber es veranschaulicht, dass eine Omelette wirklich ein Blitzgericht ist.