Jahresrückblick in der Region – 10 Geschichten, die die Region 2020 bewegt haben Ein abgebrannter Weiler, eine abgeschmetterte Fusion, Römer, ein Liebesdrama und eine 85-jährige Geschichtenfee beschäftigten 2020 die Region Winterthur. Nicole Döbeli

Karls kühne Gassenschau wollte für die nächste Show aufs Gelände der Keller Ziegeleien in Pfungen ziehen. Doch es gab Widerstand. Foto: Marc Dahinden

Karls kühne Gassenschau kommt nicht nach Pfungen

Sie wollten in der Region Winterthur bleiben, doch es hat nicht geklappt. Im März dieses Jahres gab die Theatergruppe Karls kühne Gassenschau mit grossem Bedauern die Pläne für den neuen Standort in der Deponie von Pfungen auf. Gegen das geplante Projekt, das Gemeinde und Kanton bewilligt hatten, war von Anwohnerseite rekurriert worden. Die Theaterleute, die für ihr Spektakel in Pfungen einen Erdwall mit Schallschutzmauer in Aussicht gestellt hatten, wollten keinen Rechtsstreit eingehen. Dieses Jahr stationierte die kühne Truppe mit «Sektor1» in St-Triphon in der Waadtländer Gemeinde Ollon, wo sie ab Frühling 2021 erneut auftreten will. Danach ist ein Umzug nach Olten geplant. Die Baubewilligung liegt vor. (dt)

Riesige Solidarität nach Brand im Wolfsberg

Ein Feuerwehrmann versucht am Montag, 10. Februar, den Brand im Weiler Unterer Wolfsberg zu löschen. Foto: Ennio Leanza/Keystone

Es war ein stürmischer Vormittag am 10. Februar, als im Weiler Unterer Wolfsberg ein Feuer ausbrach. Der Wind fachte die Flammen so rasch an, dass innert kurzer Zeit fünf Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannten. Die Feuerwehr musste erst kilometerlange Wasserleitungen legen, um den Brand bekämpfen zu können.

Alle Personen konnten sich glücklicherweise retten. «Wir sind nur noch gerannt, nur noch gerannt», sagte danach ein Einwohner. Sieben Personen verloren ihr Heim.

In Erinnerung bleibt aber auch die riesige Solidarität. Über 900’000 Franken Spendengelder kamen aus der ganzen Schweiz zusammen. Der Wiederaufbau soll im nächsten Jahr beginnen. (roh)

Andelfinger Grossfusionen gescheitert

Blick von Kleinandelfingen über die Thur hinüber nach Andelfingen, ganz oben sind das Schloss und die Spitze des Kirchturms zu sehen. Foto: Enzo Lopardo

Die zwei grossen Gemeindezusammenschlüsse in der Region Andelfingen sind Ende November an der Urne gescheitert. Mit zeitintensiven Abklärungen und Workshops für die Bevölkerung betrieben die Behörden einen grossen Aufwand, doch es reichte nicht: Die sechs Politischen Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur werden nicht fusionieren, auch die Schulen nicht in diesem Gebiet.

Einzig die Gemeinden in Adlikon und Humlikon stimmten für die zwei Fusionen. Damit diese Ja-Stimmen nicht umsonst waren, werden nun zwei Gemeindezusammenschlüsse im kleineren Kreis geprüft: Adlikon und Humlikon sollen sich der Politischen Gemeinde Andelfingen und der Primarschulgemeinde Andelfingen anschliessen. Im Spätsommer 2021 wird darüber abgestimmt. (mab)

Storchentreffen in Pfungen und Neftenbach

Zwischenstopp in Pfungen auf dem Flug nach Süden: Margrith Gärtner fotografierte diese Störche durch ein Fernglas von ihrem Balkon in Dättlikon aus. Foto: Margrith Gärtner

Störche auf Dächern, auf der Wiese und auf dem Kran: In Pfungen und Neftenbach wurden die langbeinigen Zugvögel in der zweiten Hälfte des Monats August haufenweise gesichtet. Es seien über 50 Jungvögel, schätzte Ornithologin Margrith Gärtner aus Dättlikon, die das Storchentreffen mit ihrem Handy durch ein Fernglas fotografiert und dem «Landboten» geschickt hat. Die Störche kamen vermutlich aus Deutschland und haben in Pfungen und Neftenbach eine Rast eingelegt. Sie sammelten sich und flogen bei guter Thermik weiter. «Die meisten nur bis Spanien», vermutete Storchenexpertin Margrith Enggist auf Anfrage. (dt)

Römerstrasse in Deponie ausgegraben

Grobe Steine bildeten den Untergrund der römischen Überlandstrasse zwischen Oberwinterthur und Pfyn. Foto: Madeleine Schoder

Als die Römer in der Region herrschten, liessen sie eine Strasse von Oberwinterthur nach Pfyn bauen. Im Januar gruben Archäologen des Kantons einen Teil dieser Strasse neben der heutigen A1 wieder aus. Auslöser war die bevorstehende Aushebung einer Deponie zwischen Wiesendangen und Sulz. Nicht ganz die Hälfte dieser Deponie befindet sich in einer archäologischen Zone. Dadurch konnte die Römerstrasse auf einer Länge von 250 Metern untersucht werden, bevor sie zerstört wurde. Rund 20 Meter Römerstrasse legte das Team unter der Leitung von Adina Wicki und Rolf Gamper von Hand frei. (gab)

Flaachtaler Schulhäuser bleiben alle erhalten

Die Anlage der Primarschule in Dorf bleibt bestehen, so wollte es die Mehrheit der Flaachtaler Stimmberechtigten. Foto: Madeleine Schoder

Die Schulpflege Flaachtal wollte den Primarschulunterricht an den beiden Standorten in Buch am Irchel und Flaach konzentrieren. Im Gegenzug wollte die Behörde die drei Schulhäuser in Berg am Irchel, Dorf und Volken schliessen. Doch dieser Plan sorgte vor allem in Berg und Dorf für viel Widerstand, auch die beiden Gemeinderäte schossen gegen die Schulpflege.

Die Interessengemeinschaft «Lass die Schulen im Dorf» kämpfte gegen die drohenden Schulschliessungen – mit Erfolg: An einer denkwürdigen Gemeindeversammlung wurde das Vorhaben der Behörde abgelehnt. Somit bleiben alle fünf Schulstandorte im Flaachtal bestehen. Klar ist aber auch, dass das kantonale Volksschulamt die lange Zeit zusätzlich gewährten Stellenprozente für Lehrpersonen bald kürzen wird. (mab)

«Bachelorette»-Paar geht getrennte Wege

«Bachelorette» Chanelle Wyrsch gibt in Thailand Mike Rothlin die letzte Rose. Foto: 3+

Sie hätten das Traumpaar schlechthin werden können, doch die Liebe hielt nur rund ein halbes Jahr: Die Rede ist von der Schlagersängerin Chanelle Wyrsch aus Zug und dem Maurer Mike Rothlin aus Ellikon an der Thur. Die 24-Jährige entschied sich in der letzten Folge der diesjährigen Staffel von «Bachelorette» auf 3+ für den eher als schüchtern und zurückhaltend geltenden Kandidaten von insgesamt 22.

Es habe einfach nicht mehr gepasst, sagte Rothlin im Interview mit dem «Landboten» zur Trennung. Den genauen Grund konnte der Vater eines dreijährigen Sohnes nicht nennen. Er habe auf sein Bauchgefühl gehört, und das habe nicht mehr gestimmt.

Die Dreharbeiten fanden im Januar/Februar in Thailand statt, gerade noch vor Ausbruch der Corona-Krise. Mit dabei war auch Christian Züllig aus Tagelswangen. Der 43-Jährige war der älteste Kandidat und schied in der sechsten Folge aus. (neh)

Höhere Steuern? Nicht in diesem Jahr!

In drei Gemeinden der Region Winterthur lehnte die Versammlung höhere Steuern ab. Foto: Nathalie Guinand

Eine Steuererhöhung in wirtschaftlich unsicheren Zeiten? Das kam bei den Menschen in der Region nicht sonderlich gut an. Sowohl in Seuzach (plus fünf Prozentpunkte), Weisslingen (+5) und Wiesendangen (+2) lehnte die Versammlung höhere Abgaben ab. Einzig im Tösstal kamen Steuererhöhungen durch: bei den Turbenthaler Schulen (je +2) sowie der Primarschule Wila (+1).

Für Seuzach und Weisslingen, wo das Budget von der Versammlung komplett zurückgewiesen wurde, bedeutet dies ein Notbudget. 2021 muss über einen neuen Budgetvorschlag des Gemeinderats abgestimmt werden. In Wiesendangen budgetiert die Behörde durch den gleichbleibenden Steuerfuss ein Defizit von rund einer Million Franken. (gab)

Die Geschichtenfee von Rickenbach

Einen Koffer voll Geschichten verschickte Marianna Rutishauser während des Lockdown. Foto: Madeleine Schoder

Als Kindergärtnerin erfand Marianna Rutishauser zum Geburtstag jedes Kindes eine Geschichte und bewahrte diese anschliessend bei sich zu Hause in einem grossen Koffer auf. Weil die heute 85-Jährige während des Lockdown Kindern eine Freude machen wollte, eröffnete sie im März kurzerhand ein Kinderpostbüro. Wer ihr einen Brief schickte, erhielt im Gegenzug eine selbst geschriebene Geschichte.

Rutishausers Aktion wurde ein voller Erfolg. Bis im Mai hatte sie über 120 Briefe aus allen Ecken der Schweiz erhalten: «Nun ist meine ‹Gufere› leer, aber mein Herz ist voller Freude.» (nid)

Selten gewordene Küchenschelle kehrt zurück

Die seltene Küchenschelle ist dank Schutz- und Fördermassnahmen wieder häufiger in der Region zu sehen. Foto: Patrick Gutenberg

Sie liebt sonnige Südhänge – ob am Wolfensberg in Winterthur oder am Cholfirst im Weinland: die Küchenschelle, auf Lateinisch Pulsatilla vulgaris genannt. Das zarte violette Blümchen mit den silbrigen Haaren ist selten geworden und an vielen Orten längst ausgestorben. Doch dank eines Aktionsplans des Kantons Zürich blüht die geschützte Küchenschelle wieder häufiger. Diesen Plan zum Schutz und zur Förderung der Pflanze gibt es seit über 15 Jahren – mit Erfolg.

Denn ohne die gezielte Auspflanzung gäbe es in der Region Winterthur und Weinland bloss noch vier ursprüngliche Vorkommen. «Das Aussterben ist noch nicht abgewendet, aber eine leichte Trendwende auf tiefem Niveau ist geschafft», sagt die kantonale Fachstelle. Das Potenzial für ein blumiges Comeback ist also intakt. (mab)