Sweet Home: Sommerferien – 10 Ideen für den 1. August Der erste August fällt immer in die Ferien. Lassen Sie sich von diesen Inspirationen zum Feiern, Reisen und zum Genuss inspirieren. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Tauchen Sie in «Das war einmal»

Nostalgie: Eine Sammlung von kleinen, antiken Schätzen. Foto aus meinem Portfolio

Ein Nationalfeiertag ist immer auch eine Feier der Geschichte, der Herkunft, eines Beginns. Ich finde, dies ist ein guter Grund, um auf die eine oder andere Art ein bisschen in die Vergangenheit abzutauchen und sich nicht nur mit Geschichte, sondern auch mit Geschichten auseinanderzusetzen. Es sind nicht nur die grossen Dinge, welche die Gegenwart prägen und beeinflussen. Lassen Sie sich von Ihren älteren Verwandten aus der Vergangenheit erzählen. Nur wenn man zurückschaut, sieht man, wie weit man gekommen ist. Manchmal entführen auch Dinge zurück. Denn es gab einmal eine Zeit in der Schweiz, in der Handwerk eine grosse Bedeutung hatte. Schöne, antike Dinge erzählen davon.