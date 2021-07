Sweet Home: Quiche, Salat, Eiskaffee – Lust auf etwas Kaltes? Diese zehn einfachen Gerichte und Drinks sind perfekt, um die Sommerferientage entspannt zu geniessen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Erdbeer-Margarita

Sommercocktail: Gemischt mit Erdbeeren und Tequila. Foto über: Our Salty Kitchen

Verwöhnen Sie sich an einem heissen Sommerferientag mit einem frischen, eisgekühlten Cocktail.

Zutaten pro Drink:

4 reife Erdbeeren

1 KL Agavensirup

6 cl Tequila

3 cl Limonensaft

3 cl Grand Marnier

1 Pfefferminzblatt, fein gehackt

Zubereitung:

Geben Sie die in Stücke geschnittenen Erdbeeren mit dem Agavensirup in einen Cocktailshaker und zerstossen Sie sie, bis alles flüssig wird. Geben Sie den Tequila und den Grand Marnier bei und füllen Sie den Shaker mit Eiswürfeln. Alles gut schütteln. Anschliessend den Rand eines Tumbler-Glases mit einem Limeschnitz einreiben und in flockiges Salz tunken, sodass der Rand voller Salzkristalle ist. Dann füllen Sie das Glas halb mit Eiswürfeln und mischen die fein gehackte Pfefferminze bei. Den gemixten Cocktail durch ein Cocktailsieb in das Glas giessen und geniessen.

2 — Orzosalat mit Gemüse

Sommermahlzeit: Salat mit kleiner Pasta und viel Gemüse. Foto über: Plant Based

Ein feiner, raffinierter Pastasalat ist eine herrliche Ferienmahlzeit, die man auch zu einem Picknick mitnehmen kann.

Und so gehts:

Kochen Sie Orzo, die kleine griechische Pasta, al dente. Schneiden Sie Peperoni und Zucchetti in Würfel und halbieren Sie Cherrytomaten. Die Pasta abtropfen und mit den Peperoni und den Tomaten mischen. Anschliessend Kichererbsen aus der Dose dazu geben, wobei Sie diese zuvor gut abgiessen und unter fliessendem Wasser spülen sollten. Hacken Sie Petersilie, schneiden Sie das Grün von Frühlingszwiebeln in Ringli und mischen Sie beides dazu.

Nun mischen Sie ein Dressing mit 3 EL Olivenöl, 2 EL weisser Balsamico, 1 EL Zitronensaft, 1 EL Agavensirup, 1 KL feingehackten Peperoncino und Salz. Die Sauce mit dem noch leicht lauwarmen Pastasalat mischen und servieren.

3 — Gemüsequiche

Gemüsekuchen: Vorgebacken und jederzeit als kalte Ma h lzeit bereit. Foto über: Recipe Girl

Ein schnelles, feines Gericht ist eine Quiche. Sie kann mit dem belegt werden, was gerade da ist. Wenn Sie eine Quiche backen, dann können Sie sie jederzeit kalt servieren, am besten mit einem einfachen Salat dazu. Somit ist das Thema Kochen in den Ferien zumindest für eine Weile erledigt.

Zutaten:

1 runder, ausgewallter Kuchenteig

4 Eier

2 dl Halbrahm

200 g Ziegen-Frischkäse

100 geriebener Parmesan

ca. 12 Cherrytomaten

1 Zucchetti, klein und in dünne Scheiben geschnitten

1 Peperoni, in kleine Würfel geschnitten

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Olivenöl

1 Knoblauchzehe

Zubereitung:

Den Teig in eine Backform geben, eine Folie oder ein Backpapier darüber legen, mit Bohnen oder Backperlen beschweren und 10 Min. im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen blind backen. Herausnehmen, Folie und Gewicht entfernen und nochmals 5 Minuten backen. Herausnehmen. Für die Füllung die Eier verquirlen, mit dem Rahm vermengen, würzen und den geriebenen Käse untermischen. Anschliessend die Füllung auf den Teig giessen. Das Gemüse darauf verteilen, den zerbröselten Ziegenkäse verteilen und die Quiche 30-40 Min. im 200 Grad heissen Backofen backen.

4 — Gefüllte Teigtaschen

Knusprig : Teigtaschen mit einer würzigen Hackfleischmischung gefüllt . Foto über: Clutter and Chaos

In die gleiche «Mal ein bisschen vorbacken»-Kategorie gehören gefüllte Teigtaschen. Auch sie kann man gut mal zwischendurch machen und dann jederzeit kalt geniessen.

Zutaten:

500 g Rindshackfleisch vom Metzger Ihres Vertrauens

Mehl

1 EL Olivenöl

2 Schalotten, gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 Peperoncino, fein gehackt

1 rote Peperoni, in kleine Würfel geschnitten

1 Selleriestange mit Blättern, gehackt

1 Rüebli, gehackt

1 EL Thymianblättchen

1 Lorbeerblatt

2 EL Tomatenmark

1 dl Rotwein

1 dl Bouillon

Salz und Pfeffer

1 Handvoll grüne Oliven, entsteint und gehackt

1 grosser, ausgewallter Kuchenteig

1 Eigelb mit ein wenig Milch gemischt, zum Bepinseln

Zubereitung:

Für die Füllung Olivenöl in einer Gusseisenpfanne erhitzen und Schalotten, Sellerie, Rüebli und Peperoni andünsten. Nach etwa 7 Minuten geben Sie den Knoblauch und den Peperoncino bei und dünsten alles nochmals 2 Minuten. Dann das Hackfleisch beigeben, gut durchbraten und ein wenig Mehl darüber streuen. Anschliessend den Thymian und das Lorbeerblatt beigeben, mit Salz und Pfeffer würzen, das Tomatenmark beigeben, den Wein und die Bouillon dazu giessen, aufkochen und einkochen lassen. Alles ca. 30 Minuten zugedeckt köcheln lassen, die Oliven beigeben und nochmals 5 Minuten köcheln. Anschliessend die fertige Füllung zur Seite stellen und abkühlen lassen.

Aus dem Kuchenteig gleichmässige Quadrate ausschneiden. Die Füllung in die Quadrate verteilen, wobei jeweils eine Portion auf die eine Teighälfte gelegt wird. Anschliessend die Teigtaschen zufalten und mit ein wenig Wasser zusammenkleben. Die Taschen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit der Eigelbmischung bepinseln und im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen ca. 30 Minuten goldgelb und knusprig backen.

5 — Coleslaw

Farbig: Kabissalat auf amerikanische Art. Foto: Valentinas Corner

Dieser köstliche, amerikanischer Salat wird traditionsgemäss zu Hamburgern serviert. Er geht superschnell und gibt eine fantastische Beilage ab. Coleslaw ist nicht zuletzt auch deshalb eine besonders praktische Beilage, da man ihn zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren kann.

Und so gehts:

Mithilfe einer Küchenmaschine Rotkabis, Weisskabis und Rüebli in feine Streifen raffeln. Mischen Sie eine Sauce im Verhältnis 4 EL Mayonnaise, 1 EL Ketchup, 1 EL Weissweinessig, Salz und Pfeffer. Anschliessen das Gemüse mit der Sauce und feingehackter Petersilie mischen und geniessen.

6 — Thunfisch-Sandwich

K östlich: E in Sandwich mit T hunfi s chs ala t gefüllt. Foto über: Simply Recipes

Zu heiss für warmes Essen? Dann kommt ein prall gefülltes Tunfischsandwich mit viel Gemüse gerade recht.

Zutaten:

2 Dosen nachhaltig gefischter Thunfisch

2 Selleriestangen, fein gehackt

3 Rüebli, fein gehackt

Salz und Pfeffer

4 EL Mayonnaise

2 EL Ketchup

1 EL Essig

1 Handvoll gehackte Petersilie

Brot

Salatblätter

Butter

Zubereitung:

Thunfisch abgiessen und unter Wasser spülen. Mischen Sie die Mayonnaise mit dem Essig, dem Ketchup, der gehackten Petersilie, Salz und Pfeffer. Nun mischen Sie den Thunfisch mit dem Sellerie, den Rüebli und der Mayonnaise-Sauce. Bestreichen Sie Brotscheiben mit Butter, legen Sie ein Salatblatt darüber und geben Sie reichlich von der Thunfischmischung bei. Mit der zweiten Brotscheiben zudecken und mit Chips und frischen Früchten servieren.

Tipp: Sie können auch Maiskörner und Gurkenwürfeli untermischen.

7 — Himbeerglacé mit frischen Früchten

Getrickst: Delikates Dessert mit Glacé aus der Konditorei. Foto über: Nest Pretty Things

Lust auf ein superschnelles, erstklassiges Dessert? Gerade wenn man Gäste hat, ist ein sommerliches Dessert angesagt. Tricksen Sie ein bisschen und zaubern Sie diesen delikaten Früchtecoupe.

Und so gehts:

Kaufen Sie beim Confiseur ein gutes Himbeerglacé, zum Beispiel bei Sprüngli. Servieren Sie es in hübschen, rosa Gläsern mit vielen frischen Pfirsichen und Himbeeren. Und lassen Sie so einen wunderbaren Sommerabend auf schönste Art ausklingen …

8 — Gurkensalat mit Erdnüssen

Frisch und anders: Gurkensalat auf asiatisch e Art. Foto über: Little Spice Jar

Nichts gegen Gurkensalat mit Dill und schwarzem Pfeffer, aber geben Sie ihm ab und zu einen exotischen Twist, zum Beispiel mit Erdnüssen.

Zutaten für 2 Portionen:

1 Gurke

70 g geröstete Erdnüsse

2 EL Limettensaft

1 KL Palmzucker

1 EL Fischsauce

1 Peperoncino, fein gehackt

1 Handvoll gehackter Koriander

Sesamsamen

Zubereitung:

Schneiden Sie die Gurken in Scheiben. Geben Sie die Erdnüsse und den Peperoncino dazu. Verrühren Sie den Palmzucker mit dem Limettensaft und der Fischsauce und mischen Sie ihn mit dem Salat. Anschliessend alles gut mischen, den Koriander beigeben, mit schwarzem Pfeffer würzen und den Salat mit Sesamsamen darüber servieren.

9 — Eiskaffee

E iskalt: F einer, milchiger Kaffee mit Eis. Foto über: Clutter and Chaos

Bei warmem Wetter ist ein heisser Milchkaffee genau das, was man am Morgen möchte. Bei heissem Wetter aber hilft ein selber zubereiteter Eiskaffee.

Und so gehts:

Geben Sie Eiswürfel und Milch in ein Glas. Bereiten Sie einen Espresso zu und mischen Sie ihn mit ein wenig Zucker. Nun giessen Sie den heissen Espresso in die Eismilch, geben nochmals Eiswürfel dazu, rühren das Ganze mit einem Löffel um und geniessen einen erfrischenden Morgenkaffee.

10 — Weisse Bohnen und Thunfisch

Feines aus der Dose: Thunfisch mit weissen Bohnen auf die italienische Art. Foto über: Inside the rustic Kitchen

Für ein schnelles Sommergericht ist es auch vollkommen in Ordnung, einfach mal Dosen aufzumachen und daraus etwas Feines zu machen.

Und so gehts:

Für dieses Blitzgericht braucht man weisse Bohnen und Thunfisch. Achten Sie beim Thunfisch darauf, dass er nachhaltig gefischt wurde. Beides gibt es in der Dose. Einfach abtropfen und ein wenig waschen, denn das Öl vom Thunfisch und das Einlegewasser der Bohnen sind nicht besonders fein! Nun mischen Sie alles mit feinem Rotweinessig, Olivenöl, Meersalz, grob gehackter Petersilie und nach Geschmack mit roten Zwiebeln. Klassisch italienisch gehören dazu die leicht süsslichen, milden Zwiebeln von Tropea.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

