Corona an Schulen in Winterthur – 10 Schülerinnen und Schüler positiv Innert einer Woche verzeichneten die Winterthurer Schulen 143 Personen in Quarantäne. Helmut Dworschak

Im Schulhaus Gutschick mussten sich zwei erste Primarklassen in Quarantäne begeben. Foto: Enzo Lopardo

Für die Woche vom 3. bis zum 10. März melden die Schulen in Winterthur 13 positiv getestete Personen. Darunter befinden sich 10 Schüler, 2 Lehrpersonen und 1 Mitarbeiter. 143 Personen waren in Quarantäne. Diese Angaben macht das Schuldepartement auf Anfrage.

Wie bereits gemeldet, mussten sich in der laufenden Woche zwei erste Primarklassen in der Schule Gutschick in Quarantäne begeben. Auch im Februar mussten mehrere Klassen in Quarantäne, damals im Schulhaus Steinacker.

Zum Vergleich: In den ersten beiden Januarwochen befanden sich nur 19 Personen in Quarantäne, darunter eine Klasse mit 14 Schülerinnen und Schülern.

Zurzeit besuchen 11’600 Kinder und Jugendliche in Winterthur die Volksschule. Sie werden von 1500 Lehrpersonen in 460 Klassen unterrichtet.