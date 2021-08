Geldblog: Lindt & Sprüngli – 100'000 Franken für eine einzige Aktie? Die Aktien des Zürcher Schoggiproduzenten gehören zu den teuersten der Welt. Das hat einen einfachen Grund. Martin Spieler

Starke Marken, beeindruckende Margen: Lindt & Sprüngli hat die Corona-Delle ausgemerzt. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Ich habe einige Fragen betreffend der Aktien von Lindt & Sprüngli: Was ist der Grund für den rasanten Anstieg des Kurses auf über 100'000 Franken? Ich habe gehört, dass es zusätzlich ein Schokoladengeschenk gibt. Besteht das Risiko, dass der Kurs plötzlich ebenso schnell wieder sinkt? Lohnt sich der Kauf der Aktie? Leserfrage von Z.U.

Mit 100'000 Franken kaufen sich einige gut betuchte Leute ein teures Auto von Marken wie Mercedes, Jaguar oder Porsche und andere eine Aktie – eine einzige Aktie, nämlich jene von Lindt & Sprüngli. Zum ersten Mal seit 1986, als der Schokoladenhersteller aus Kilchberg an die Schweizer Börse ging, notierten die Lindt-Aktien kürzlich über 100'000 Franken. Zwar spricht man bei Papieren wie Nestlé, Roche oder Novartis, welche die wichtigsten Mitglieder des Swiss Market Index SMI sind, häufig von Börsenschwergewichten, während die Titel von Lindt & Sprüngli nicht einmal dem SMI angehören. Nestlé, Roche oder Novartis bringen es auf eine weit höhere Marktkapitalisierung als Lindt & Sprüngli. Dennoch ist keine andere Aktie in Franken gesprochen so teuer, wie die Papiere des Zürcher Schoggiproduzenten.