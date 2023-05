Moped-Revival in Winterthur – 100 Kilometer Fahrfreude für Töfflibuebe und Töfflimeitli Am Samstag fand bei bestem Wetter das 7. Moped-Revival des Dättnauer Vereins Cooking Fellows statt. Zum Nostalgie-Event fanden sich Hunderte Töfflibegeisterte jeden Alters zusammen. Valérie Jost , Enzo Lopardo Fotos

1 / 18 Das Moped-Revival lockte Töfflibegeisterte aus der ganzen Region nach Wülflingen. Foto: Enzo Lopardo

«Mein Vorderrad hat gerade einen Platten bekommen. Wir sind noch nicht sicher, ob wir starten oder nicht», erzählt ein Jugendlicher, der mit einer Gruppe Kollegen zum Strickhof in Wülflingen gefahren ist. Hier fand am Samstag das siebte Moped-Revival des Dättnauer Vereins Cooking Fellows statt. Über 350 Startnummern lagen für die Töfflibegeisterten bereit, die sich in Scharen einfanden – mit Töffli aller Marken und Farben, mit Benzinkanistern, Ledertaschen, Plüschtieren und Pelzanhängern bestückt. Ihre Besitzerinnen und Besitzer kamen ebenso vielfältig daher. Einige kennen den Event schon lange, andere waren zum ersten Mal dabei.