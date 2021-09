Saisoneröffnung im Opernhaus – 100 Minuten Exzess, Ekstase, Entsetzen Voller Saal, voller Sechseläutenplatz, voller Sound: Das Opernhaus Zürich startet fulminant in die neue Spielzeit – mit Richard Strauss’ «Salome». Susanne Kübler

Alles so seltsam hier: Die Wächter vor Herodes’ Palast. Foto: Paul Leclair

Wenn die Welt aus den Fugen gerät, ist auch der Mond nicht mehr sicher. Er liegt und hängt dann plötzlich als doppelte Sichel im Zürcher Opernhaus, als Bühnenbild für Richard Strauss’ «Salome», in der oft von ihm die Rede ist: «Sieh die Mondscheibe, wie seltsam sie aussieht», singt ein Wächter im mondgelben Einteiler gleich zu Beginn vor Herodes’ Palast.

Auch sonst war einiges seltsam an diesem Abend. So viele Menschen hier! Das Opernhaus war erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder praktisch ausverkauft; dank 3-G und zusätzlicher Maskenpflicht haben sich viele hergetraut. Tausende weitere verfolgten die Premiere auf dem Sechseläutenplatz. Und im Graben sass das gross besetzte Orchester, das ein Jahr lang aus dem Probelokal am Kreuzplatz übertragen worden war.