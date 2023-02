Kolumne Lomo – 1000! Der «Landbote»-Kolumnist feiert. Obwohl völlig unklar ist, ob es dafür einen Grund gibt. Johannes Binotto

Dies hier ist mein tausendstes Lomo. Na ja, nicht wirklich. Es ist wahrscheinlich eher so das tausendeinhundertsiebenunddreissigste, denn – wie Sie andernorts in der heutigen Zeitung lesen können – ich hab den Überblick über meine eigenen Kolumnen verloren. Aber ich hab beschlossen, die hier soll jetzt die tausendste sein, damit wir das endlich hinter uns haben.

Bei Jubiläen schaut man ja gern zurück, schwelgt in Erinnerungen. Weisst du noch, damals? Weisst du noch, wie du enie gnaze Klomumne schregieben hsat, in red sälmtcihe Röwter vretehrd rawen nud die nam motzdret selen knnote? Schon zwanzig Jahre ist das her. Oder die, in der kein Satz vollständig. Sondern alle nur. Oder die übers wunderbare Wörtchen «vielleicht», in der das, was eigentlich nicht zusammenpasst, nämlich das Viele und das Leichte, wunderbar verheiratet sind?

Oder die, als mein Sohn beim Besuchsmorgen in der Schule – nachdem alle andern Kinder von Waldhütten-Bauen und Hochgebirgswanderungen erzählt hatten – vor versammelter Elternschaft berichtete, was bei uns am Wochenende so abging (Spoiler: ausser Fernsehen und Pizza nix)? Die über meine grandiosen Zivilschutzabenteuer oder warum meine Kinder Socken mit Schuhen verwechseln?

Meistens aber sind mir all die Kolumnen von einst vor allem grosse Mysterien. «Lust und Loipe», «Zwischen Birchermüsli und Charybdis» oder «Hochmut kommt vor dem Keller» – solch wunderliche Titel hab ich mir ausgedacht. Was sich hinter ihnen wohl verbirgt?

Was die Zukunft bringt, kann bekanntlich niemand wissen. Bei der Rückschau auf tausend Texte indes wird mir klar, dass auch die Vergangenheit ein Rätsel ist. Ich hoffe nur eines: dass ich Sie auch mit den nächsten tausend Kolumnen so überraschen kann, wie mich die letzten tausend immer noch überraschen.

