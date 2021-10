Energiepreis Elsau – 1000 Franken an Dachsanierung und PV-Anlage Die Gemeinde Elsau verleiht jährlich einen Preis für nachhaltige Projekte. Eingereicht wurden heuer zehn Projekte mit Investitionen von insgesamt rund zwei Millionen Franken. Rafael Rohner

Rosmarie Gerth mit dem Preis und dem Präsidenten der Energiekommission Elsau, Andreas Meier. Foto: zvg

Die glückliche Gewinnerin heisst Rosmarie Gerth. In ihrem Projekt wurden über 90’000 Franken investiert, um den Energieverbrauch einer Liegenschaft zu senken. Dabei wurde das Dach erneuert, isoliert und eine Fotovoltaik-Indachanlage eingebaut.

Teilgenommen haben dieses Jahr zehn Parteien, die alle über 10’000 Franken investiert haben. Insgesamt beträgt die Investitionssumme rund zwei Millionen Franken. So wurde beispielsweise eine Elektroheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, neue Fenster wurden eingebaut oder Fotovoltaikanlagen installiert.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Mit dem Preisgeld von 1000 Franken will die Gemeinde ein Zeichen der Anerkennung aussenden an jene Einwohnerinnen und Einwohner, die in der Gemeinde ein Energiesparprojekt umsetzen.

Zudem will die Energiekommission einen Anreiz setzen, damit Eigentümer den Energiehaushalt ihrer Liegenschaft optimieren. Der Energiepreis in Elsau wird seit 2015 verliehen.

Dieses Jahr hat übrigens auch Lokalprominenz teilgenommen: Gemeindepräsident Jürg Frutiger. Er reichte mit Luzia Frutiger ein Projekt ein. Die beiden liessen für 20’000 Franken eine PV-Anlage installieren.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann.

Fehler gefunden?Jetzt melden.