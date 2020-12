Der «Landbote»-Adventskalender – 12. Dezember Im Adventskalender des «Landboten» geht jeden Tag eine Tür auf: Bis Weihnachten stellt die Redaktion ihre Lieblingstüren vor und die Besonderheiten, die sich dahinter verbergen. Rafael Rohner

Wirtin Marianne Brühwiler in ihrer neuen Gaststube im Sternen. Foto: Marc Dahinden

In der Gaststube im Sternen hängt ein Bild des früheren Sternen. Vor ziemlich genau vier Jahren brannte das historische Gebäude in Sternenberg bis auf die Grundmauern nieder. Am Morgen danach war nur noch ein dampfendes, rauchendes Gerippe übrig. Ein himmeltrauriger Anblick.

Mich hat damals beeindruckt, wie Wirtin Marianne Brühwiler auf das Unglück reagierte. Sie schaute vor allem nach vorn und stürzte sich in die Arbeit. Immer mit den gleichen Zielen vor Augen: möglichst bald wieder wirten. Und den Sternen neu aufbauen.

Mit schier unermüdlichem Einsatz eröffnete sie im Nebengebäude bald ein provisorisches Restaurant und plante nebenbei den Wiederaufbau. Im Frühling 2020 hatte Sternenberg seinen Sternen und damit seinen wichtigsten Treffpunkt zurück. Das Gebäude sieht fast gleich aus wie vorher – und ist sogar noch schöner geworden.