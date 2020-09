Leben im Alter in Winterthur – 121 Pflegeplätze in Neuhegi eröffnet Nach einer Planungs- und Bauzeit von zehn Jahren hat das privat geführte Seniorenzentrum Vivale Neuhegi den Betrieb aufgenommen. David Herter

Zum neuen Zentrum gehört auch das Restaurant Heidi, das zu einem öffentlichen Treffpunkt werden soll. Foto: PD

Familien, junge Paare und Singles wohnen schon viele in Neuhegi. Nun steht zwischen Sulzerallee und Bahnhof Hegi auch Wohnraum für Senioren bereit. Mitte August hat die Firma Reliva AG das Seniorenzentrum Vivale Neuhegi eröffnet. Es bietet in einem grossen Gebäude 121 Pflegeplätze in Einzelzimmern an. 17 der Zimmer sind speziell für demenzerkrankte Personen eingerichtet. Unmittelbar neben dem Zentrum sind 36 Alterswohnungen mit 2,5 bis 3,5 Zimmern im Bau. Sie sollen Mitte 2022 fertiggestellt sein.