Blaue Stunde in der 120’000-Einwohner-Grossstadt Winterthur. Foto: Enzo Lopardo

Die Stadt hat diese Woche die Einwohnerzahlen präsentiert. Die 120’000er-Grenze ist geknackt. Halleluja! 120’222 sollen es Ende 2022 gewesen sein. Jetzt, Anfang März, waren es vielleicht schon 122’222, so rasant, wie die Boomtown wächst. Vielleicht sind es aber doch nur unspektakuläre 118’600, immerhin 3622 Personen weniger. Einmal Elsau. Dann, wenn man beim Statistischen Amt des Kantons nachfragen würde. Dort rechnet man – anders als bei der Stadt – Wochenaufenthalter oder Asylsuchende nicht dazu. Glaube nur einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast? Oder einfach ein smarter Zug der Smart City Winterthur?

Letzteres, findet der Stadtverbesserer. Man darf sich als kleinste Grossstadt ruhig ein bisschen aufplustern, um «magische Grenzen» zu sprengen. Mit einem Standortmarketing, das mutig mit Schnapszahlen – prosit! – jongliert.

Stadt der sieben Hügel? Stadt der 77 Hügel! Stinkberg und Strassenschwellen in verkehrsberuhigten Quartieren dazugezählt. Von überall in 10 Minuten zu Fuss im Grünen? In 222 Sekunden (wenn man sich ein bisschen sputet. Oder mit dem E-Trottinett beinahe zu Fuss geht). Oder: Die sicherste Grossstadt der Schweiz? Der Welt! Soll jemand erst einmal das Gegenteil beweisen.

Dass das Stadtmarketing mutige Kampagnen kann, hat sie längst bewiesen. Der Stadtverbesserer erinnert sich gerne an die 100’000. Winterthurerin. An die Frau, die Winterthur zur Grossstadt gemacht hat. Eine gebürtige Pariserin, die dem Ruf der Liebe gefolgt war. Die es von Cannes an der Côte d’Azur an die Grenzstrasse in Töss gezogen hatte. Zu gut, um wahr zu sein? Ach, was. Grossartig! Note 6 fürs Storytelling! Hier scheinen sich Standortmarketing und Einwohneramt optimal ergänzt zu haben. Synergien nutzen!

Wer war wohl der 99’999. Zugezogene? Arsim Prifti, Autolackierer aus Sirnach TG? Und die 101’000. Winterthurerin? Barbara Böbele, Servicefachfrau aus Gaggenau bei Baden-Baden? Oder doch Noah Meili aus Neftenbach, 20 Jahre alt, frisch ab KV bei der Axa, endlich flügge und ab in die Stadt?

Möglich wärs. Sogar wahrscheinlicher. Alle, findet der Stadtverbesserer, sind willkommen und gehören zu einer echten Grossstadt. Einer Stadt, die aktuell den Fussballmeister stellt und mehr Sonnentage zählt als die ganze Côte d’Azur zusammen.

