Der «Landbote»-Adventskalender – 13. Dezember Im Adventskalender des «Landboten» geht jeden Tag eine Tür auf: Bis Weihnachten stellt die Redaktion ihre Lieblingstüren vor und die Besonderheiten, die sich dahinter verbergen. Dagmar Appelt

Der leuchtende Adventsgarten in Dorf bei Cornelia und Josef Fischer. Foto: Enzo Lopardo

Immer zur Adventszeit erstrahlt in der Gemeinde Dorf an der Flaachtalstrasse ein Garten in ganz besonderem Licht. Reich geschmückt zeigt er die Szenerie eines Tannenwäldchens mit Schneemännern, Samichläusen und Weihnachtspäckli.

Dieses Jahr läute ich an der Tür des Wohnhauses, in dem Cornelia und Josef Fischer wohnen. Sie erzählen mir, dass sie früher eine Bäckerei in Zürich-Seebach geführt haben. Diese dekorierten sie in der Adventszeit jeweils auf diese Art, nachdem sie in Florida in den Ferien gewesen waren und sich von dort einen Container voll mit Weihnachtsfiguren hatten nach Hause schicken lassen.

Vor vier Jahren übergaben sie die Bäckerei ihrem Sohn und zügelten – mit den Adventsfiguren – nach Dorf. Inzwischen sind neue Elemente dazugekommen und der prächtige Adventsgarten ist aus Dorf nicht mehr wegzudenken. Auch Vorbeifahrende wie ich haben ihre helle Freude daran.