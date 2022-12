Verkehrsunfall in Marthalen – 13-jährige Velofahrerin verletzt Eine Velofahrerin ist am Dienstagmorgen in Marthalen in einen stehenden Lastwagen geprallt. Die 13-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Das Mädchen prallte gegen das Heck des stillstehenden Lastwagens. Foto: Kapo ZH

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen in Marthalen eine Velofahrerin verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 8.15 Uhr. Das 13-jährige Mädchen war auf dem Velo auf der Ruedelfingerstrass Richtung Marthalen unterwegs. Im Bereich der Verzweigung mit der Stationsstrasse prallte es aus bislang nicht bekannten Gründen gegen das Heck eines am Strassenrand stillstehenden Lastwagens. Beim Aufprall zog sich die Zweiradfahrerin unbekannte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Nach der Erstbehandlung durch das Team eines Rettungswagens wurde sie in ein Spital gefahren. Nach bisherigem Erkenntnisstand trug die Verletzte keinen Helm, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Ruedelfingerstrass bis ungefähr 11 Uhr für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine grossräumige Umleitung ein.

far

