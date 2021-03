Bluttat beim Bahnhof Winterthur – 14-Jähriger mit Messer verletzt Am Mittwoch ist es in der Winterthurer Innenstadt zu einem Streit zwischen Jugendlichen gekommen, bei dem ein 14-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei konnte den Täter wenig später festnehmen.

Ein 14-Jähriger wurde Opfer eines Messerangriffs. Foto: Keystone (Symbolbild)

In Winterthur wurde am Mittwochnachmittag in der Nähe des Bahnhofs ein Jugendlicher mit einem Messer attackiert.

Wie die Stadtpolizei mitteilt, meldete ein 14-Jähriger gegen 15.45 Uhr telefonisch, dass er in der Nähe des Winterthurer Hauptbahnhofs nach einem Streit mit einem Messer verletzt worden sei. Die Verletzungen am Arm wurden anschliessend vor Ort vom Rettungsdienst Winterthur behandelt.

Die Polizei konnte kurz darauf den Täter ermitteln. Dabei handelt es sich um einen ebenfalls 14-Jährigen aus Afghanistan. Der Teenager konnte knapp eine Stunde nach der Tat in der Nähe seines Wohnorts festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde wenig später gefunden. Die Hintergründe des Angriffs werden nun von der Kantonspolizei Zürich und der Jugendanwaltschaft Winterthur untersucht.

huy