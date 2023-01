Folgen der Corona-Pandemie – 140 Millionen Masken laufen in diesem Jahr ab Der Bund sitzt auf einem Berg von Masken und sucht verzweifelt nach Alternativen, damit diese nicht vernichtet werden müssen. Adrian Schmid

Viele Schutzmasken, die der Bund während der Corona-Pandemie beschafft hat, müssen womöglich entsorgt werden. Symbolfoto: Christophe Bott (Keystone)

Zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Schweiz zu wenig Schutzmasken – jetzt viel zu viele. Fast 180 Millionen FFP2- und Hygienemasken stapeln sich in den Lagern der Armeeapotheke. Beschaffungswert: 130 Millionen Franken. Das Problem ist nun, dass die meisten Masken in diesem Jahr ihr Haltbarkeitsdatum erreichen. Rund 140 Millionen Stück laufen in den nächsten Monaten ab. Dies zeigen neue Zahlen der Armee.