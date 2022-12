Zürcher Kantonalturnfest «Wyland» – 14’000 Turnende messen sich im Sommer in Dägerlen Die Vorbereitungen für das kantonale Turnfest (KTF) laufen. Noch suchen die Organisatoren nach freiwilligen Helferinnen und Helfern. Fabienne Grimm

Das Organisationskomitee des Kantonalturnfests «Wyland» sucht noch Unterstützung. Foto: PD

Vom 16. bis zum 25. Juni wird in Dägerlen geturnt. Dann findet in der 1000-Einwohner-Gemeinde das Zürcher Kantonalturnfest (KTF) statt. Nach dem eidgenössischen Turnfest ist das Zürcher KTF der zweitgrösste Breitensportanlass in der Schweiz. Und im nächsten Jahr wird es sogar noch grösser als bisher angenommen.