«Gault Millau» in und um Winterthur – 15 Punkte für Taggenberg und Sternen Im «Gault Millau»-Gastroführer sind zwei Restaurants in Winterthur und Region neu mit 15 Punkten gelistet. Zwei Restaurants mit Potenzial haben es wohl wegen Corona und eines unpassenden Formats nicht in den Guide geschafft. Deborah Stoffel

«Wir ergänzen uns perfekt in der Küche», sagt Max Gut vom Landgasthof Sternen in Pfungen über sich und seinen Sohn Raphael. Foto: PD

«Jetzt brauche ich erst einmal einen Cognac», sagt Max Gut vom Landgasthof Sternen in Pfungen. Am Montagmittag, kurz nachdem der neue «Gault Millau»-Gastroführer publik wurde, wird er von seinen Emotionen eingeholt. «Das ist wie bei einem Marathon, da kommen die Gefühle erst hinterher.»

2020 sei «ein Wahnsinns-Jahr» gewesen, und er sei unglaublich stolz auf sein Team. Auf seine Lebenspartnerin, die jeden Gast einzeln begrüsse, das Servicepersonal und seinen Sohn Raphael, mit dem er sich perfekt ergänze in der Küche. «Man arbeitet ja das ganze Jahr hart, ist immer konzentriert, und dann ist so eine Anerkennung wirklich viel wert.» Gut sagt auch, dass der Aufstieg des Taggenbergs und des Sternen zeige, dass man in der Region auf einem guten Weg sei. Er glaubt, dass da noch mehr drin liegt: «Man wird auch in den kommenden Jahren von uns hören.»