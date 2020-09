Spitzenspiel im Handball – 15 Tore von Radovanovic reichen Pfadi nicht Die NLA-Handballer aus Winterthur haben den Spitzenkampf bei den Kadetten Schaffhausen 35:37 (15:18) verloren. Dies trotz des perfekten Auftritts von Aleksandar Radovanovic und zwei starken Comebacks. Urs Stanger

Überragend: Pfadis Linkshänder Aleksandar Radovanovic erzielte 15 Tore aus 16 Versuchen. Martin Deuring

35 Tore in Schaffhauen reichen normalerweise zum Sieg. Diesmal genügte das nicht, weil auf der anderen Seite 38 Gegentreffer natürlich ein paar zu viel waren, die Abwehr nicht mit der offensiven Leistung mithalten konnte. Die Winterthurer rannten von Beginn weg einem Rückstand nach und mussten sich letztlich auch geschlagen geben. Nach drei Siegen in der Meisterschaft bezogen sie damit die erste Niederlage und fielen in der Tabelle um einen Punkt hinter den HC Kriens-Luzern auf den 3. Platz zurück.

Als wäre er nie weg gewesen: Rückkehrer Roman Sidorowicz trieb Pfadis Spiel an und schoss sechs Tore. Deuring Photography

Aleksandar Radovanovic war Pfadis überragender Spieler. Dem Linkshänder gelangen 15 Treffer. Nur einmal, in der 29. Minute, landete einer seiner Würfe nicht im Ziel. Auf der Gegenseite überzeugte Schaffhausens Linksaussen Sebastian Frimmel mit 14 Treffern aus 15 Versuchen gleichsam.

Kadetten SH – Pfadi 37:35 (18:15) Infos einblenden BBC Arena. – 455 Zuschauer. – SR Brunner/Salah. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Kadetten Schaffhausen, 1-mal 2 gegen Pfadi. Kadetten: Pilipovic (24. bis 49. Biosca); Frimmel (14/4), Gerbl, Herburger, Küttel (6), Maros (4), Novak, Schelker (2), Schmidt (3), Schopper, Teubert, Tominec (8), Zehnder. – Pfadi: Wipf (22. bis 47. Shamir); Bührer, Cohen (2 Tore), Dechow, Freivogel (1), Heer, Jud (2), Lier (3), Ott (2), Radovanovic (15/5), Sidorowicz (6), Störchli (1), Svajlen, Tynowski (3). Bemerkungen: Kadetten ohne Sesum und Csaszar, Pfadi ohne Vernier, Pecoraro und Bräm (alle verletzt). 11. Lier schiesst Penalty über das Tor. 41. Shamir hält Penalty von Frimmel, der im Nachschuss trifft.

Das Positivste neben Radovanovic waren die Comebacks der Nationalspieler Roman Sidorowicz und Cédrie Tynowski. Sie kamen in der 20. Minute erstmals zum Einsatz und verabreichten dem Spiel der Winterthurer gleich zusätzliche Qualität. Aufbauer Sidorowicz trumpfte mit sechs Toren aus sieben Versuchen auf, er spielte stark, als wäre er nie weg gewesen. Rechtsaussen Tynowski blieb mit drei Treffern makellos.