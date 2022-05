Jugendsporttag in Winterthur – 1500 Kinder feiern Sport und TV Pflanzschule Der Turnverein Pflanzschule wird 125 Jahr alt. Und organisiert aus diesem Anlass den Jugendsporttag.

Einer der Höhepunkte eines jeden Jugendsporttags: Die Jungs des TV Rheinau klatschen 2019 bei der Pendelstafette ab. Foto: Harald von Mengden

Nach den Absagen von 2020 und 2021 dürfen sich die jungen Turnerinnen und Turner am Wochenende wieder treffen. Der Kantonale Jugendsporttag, früher Mäitliriegetag und Jugitag genannt, findet an fünf Orten gleichzeitig statt, in Winterthur auf der Rennweg-Anlage.

Der Turnverein Pflanzschule und der Zürcher Turnverband erwarten als Teilnehmerinnen und Teilnehmer 1500 Kinder und Jugendliche. Für den Verein ist der Anlass auch darum ein besonderer, weil der TV Pflanzschule in diesem Jahr 125 Jahre alt wird. Selbst feiern wird der Verein sein Jubiläum dann im Juli.

In den Einzel- und Gruppenwettkämpfen am Samstag- und Sonntagmorgen messen sich 44 Jugend- und Mädchenriegen. Geturnt wird in den Sparten Leichtathletik, Nationalturnen, Fitness und Geräteturnen, wobei aus drei Sparten mindestens eine Disziplin gewählt werden muss.

Enna Meier und Luigia Fazzini vom TV Pflanzschule zeigten 2019 eine mit technischen Teilen gespickte Gymnastikkür. Foto: Harald von Mengden

Die Gymnastikkür zu zweit und die Darbietungen der Aerobic-Paare und -Teams sind weitere Kategorien. In Gruppenwettkämpfen zeigen die Nachwuchsturnerinnen und -turner Vorführungen im Geräteturnen sowie in der Gymnastik und im Team-Aerobic.

200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz

Am Nachmittag sind bei den Spielen Korbball, Linienball und Jägerball sowohl Mannschaftsgeist als auch Taktik gefragt. Am Schluss der Wettkämpfe wartet ein weiterer Höhepunkt – die Pendelstafetten – sowie die freien Vorführungen und die Rangverkündigungen.

Damit auch der Jugendsporttag 2022 in Winterthur zum Erfolg wird, arbeiten 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Verbands und des TV Pflanzschule, in der Leitung, als Kampfrichter, im sogenannten Rechnungsbüro, wo die Resultate zusammengetragen werden, und in der Festwirtschaft.

